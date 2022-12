Desde Alemania 2006, Mundial donde debutó, su sueño siempre fue el mismo, y 16 años después, ese sueño se hizo realidad. De la mano de su 10, capitán, emblema y estandarte, Lionel Messi, la selección argentina se consagró en Qatar 2022 tras una dramática final contra Francia. El astro albiceleste logró lo que tanto anhelaba con sus colores, y luego de alzar el trofeo de la FIFA por primera vez en su carrera, ofreció emocionantes declaraciones, y hasta se dio un tiempo para utilizar sus redes sociales.

LIONEL MESSI : ¿QUÉ DIJO EL MEJOR JUGADOR DE QATAR 2022 SOBRE SU LOGRO EN EL MEDIO ORIENTE?

Finalmente, y 36 años después, ‘Leo’ levantó la tercera para la Albiceleste en un escenario que lo recordará como el mejor en la disputa de su última cita mundialista.

Con 35 años, pero con la persistencia de un adolescente, el 10 de la selección argentina con el trofeo en la mano se manifestó abiertamente sobre sus primeras sensaciones luego de ganar la final de Qatar 2022.

Para la Televisión Pública y el legendario ‘Tití' Fernández, Messi hizo sentir las ganas que tiene de retornar a su nación para celebrar con los más de 45 millones de argentinos.

“Queremos ir para Argentina, queremos disfrutar allá”, expresó ‘Leo’, quien jugó su quinto Mundial con camiseta argentina aunque en esta ocasión llegaba de ser campeón de América con una generación donde así como él en el 2006, debutaba en Qatar 2022.

Los Enzo, Julián y Mac Allister, también, fueron los artífices de este gran título que parecía lejana sobre todo por el estreno con derrota ante Arabia Saudita.

El goleador albiceleste en la historia de las Copas del Mundo con 13 tantos, hizo mención a su logro como obra divina del Padre Celestial, asegurando que “sabía que Dios me lo iba a regalar, y me dio una felicidad enorme”.

En otra de las entrevistas brindadas a DirecTV Sports, Lionel Messi fue consultado por su reciente declaración donde dijo que Qatar 2022 sería su última Copa del Mundo, pero prefirió enfocarse en decir que “ahora lo único que quiero es ir a Argentina, disfrutar con la gente, ir a Rosario, tirarme a tomar sol en mi casa, con mi mujer al lado”.

“Ya habrá tiempo para ver cómo sigue todo”, puntualizó el campeón del mundo con Argentina en el Medio Oriente.

¿CÓMO FUE LA PRIMERA PUBLICACIÓN DE LIONEL MESSI 4 HORAS DESPUÉS DE HABERSE CORONADO COMO CAMPEÓN DEL MUNDO EN QATAR 2022?

No tardó mucho Lionel Messi para tomar su celular o tablet o laptop, y escribir sus primeras líneas de felicidad y agradecimiento como campeón de Qatar 2022 en su perfil social de Instagram.

Un “CAMPEONES DEL MUNDO!” lleno de signos de admiración y acompañado por los emojis de un planeta, y un trofeo, sirvió de preámbulo a un contenido donde destaca que aún no puede creer lo que ha conseguido.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, publicó el Balón de Oro de Qatar 2022, y añadió que “demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos”.

El cierre a su mensaje terminó con un “Nos estamos viendo muy pronto” que anticipa su continuidad como capitán argentino en las venideras Clasificatorias sudamericanas que iniciarían a mediados de 2023, y brindarán 6 cupos y medio al Mundial norteamericano del 2026.