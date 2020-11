Liverpool vs. Manchester City EN VIVO | El Etihad Stadium será escenario este domingo 8 de noviembre de un prometedor partido por la fecha 8 de la Premier League de Inglaterra. Los ‘reds’ de Jürgen Klopp y los ‘citizens’ de Pep Guardiola se enfrentan desde las 11:30 a.m. (hora peruana / 4:30 p.m. hora local) en un duelo que no te puedes perder. El choque será transmitido EN DIRECTO por el canal ESPN 2 y podrás seguirlo minuto a minuto en El Comercio.

Ambos elencos llegan a este partido con distintos presentes. Mientras que Liverpool comparte la primera posición de la clasificación con el sorprendente Southampton, ambos con 16 puntos, Manchester City se encuentra relegado en la duodécima casilla con 11 unidades, aunque con un partido menos.

Rojos y celestes, no obstante, llegan al encuentro tras conseguir sendas victorias en la Champions League (0-5 ante Atalanta y 3-0 ante Olympiacos, respectivamente), con el interesante añadido de que los duelos entre Pep Guardiola y Jürgen Klopp siempre han resultado parejos y muy peleados de principio a fin.

En la fecha anterior, Liverpool venció como local por 2-1 al West Ham United, mientras que Manchester City superó a domicilio por la mínima diferencia a Sheffield United. ¿Quién saldrá vencedor en este nuevo choque entre ‘reds’ y ‘citizens’?

Liverpool vs. Manchester United EN VIVO: horarios del partido

10:30 am | México

| México 11:30 am | Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Estados Unidos (Miami y Nueva York)

| Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Estados Unidos (Miami y Nueva York) 12:30 pm | Bolivia, Venezuela

| Bolivia, Venezuela 1:30 pm | Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay

| Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay 4:30 pm | Reino Unido

| Reino Unido 5:30 pm | España

Liverpool vs. Manchester City EN VIVO: canales que transmiten

Argentina : ESPN2

: ESPN2 Bolivia : ESPN 2

: ESPN 2 Brasil : ESPN Brasil

: ESPN Brasil Colombia : ESPN 2

: ESPN 2 Chile : ESPN 2

: ESPN 2 Ecuador : ESPN 2

: ESPN 2 España : DAZN

: DAZN México : Sky HD

: Sky HD Reino Unido: Sky Sports Premier League

