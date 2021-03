Wilder Cartagena vio en la pandemia del COVID-19 una oportunidad para ponerse en su mejor estado físico. No solo eso, ya que apenas llegó Sebastián Ariel Méndez para dirigir a Godoy Cruz, vio la chance ideal para consolidarse en el equipo y con el respaldo del técnico trabajó en silencio para ganarse un puesto en el club.

El último fin de semana, el volante peruano salió al campo como titular por cuarta vez consecutiva con la camiseta de Godoy Cruz, y no solo cumplió su tarea como marcador y recuperador de balones, sino que también se animó a pisar el área rival e incluso anotó un gol de cabeza, como si se tratara de un número 9.

‘Carta’ aprovechó un centro de Martín Ojeda al minuto 87′ y con una buena ubicación definió como manda el libreto de goleador siendo su primer tanto con la camiseta del ‘Tomba’ en la temporada. De esta manera, su equipo venció 3-1 a Platense y sumó 7 puntos tras jugarse cuatro fechas en el Grupo A que lidera Colón con 12 unidades.

El Comercio conversó con Alejandro Chapini, vicepresidente de Godoy Cruz, quien habló sobre el rendimiento y buen momento de Wilder Cartagena en el equipo argentino.

“Creemos que Wilder Cartagena ha tenido un comienzo auspicioso. En algún momento cuando llegó hace un año tuvo que sortear distintas situaciones. Hay jugadores que pueden ser del gusto de un director técnico o no. Yo creo que lo mejor que hizo fue quedarse para que Sebastián Ariel Méndez lo pudiese tener en su consideración. Nunca dijo que no, todo lo contrario y creo también que hoy es el mejor momento desde lo físico, porque cuando llegó hace un año le costaba porque hace un tiempo no jugaba. Recién con este cuerpo técnico se ha encontrado bien, ha madurado en la posición que el técnico le pide y ha tenido un muy buen inicio de campeonato que ayer (anteayer) lo coronó con un gol a los 43 minutos de la segunda etapa”, indicó el dirigente.

Chapini también se refirió a la situación contractual de Wilder Cartagena en Godoy Cruz:

“El vínculo que tenemos con Cartagena es hasta el 30 de junio, veremos cómo sigue después. Esperemos que se pueda quedar, yo siento que Wilder está muy cómodo en Argentina, en Mendoza, y también sus compañeros están muy contentos con él, de cómo está funcionando el medio juego con Wilder y con un chico de la cantera (Gonzalo Abrego) en el eje de la cancha”, añadió.

