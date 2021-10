Take a glimpse into the peaceful world of Team #Peacemaker with our new teaser. I can’t wait for you to see what we’ve been creating Jan 13 on @HBOMax. @DCPeacemaker @johncena @thedanieb @jennlholland @steveagee @freddiestroma @robertpatrickT2 #DCFanDome pic.twitter.com/NCqkn7NkMK