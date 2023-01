Casi todos creemos saber vivir en sociedad, que la mayoría de personas cumple los deberes de ciudadano y respeta las leyes, es decir, tener civismo. Sin embargo, hay más de un individuo que no hace lo correcto por el simple hecho de no tener la obligación o una imposición que se lo diga.

Esta es una realidad que una tuitera ha hecho notar. Mediante su cuenta, @oposipaw, la joven ha compartido una teoría sobre los carritos de la compra, la cual consiste en saber si una persona es capaz de gobernarse a sí misma y de hacer lo correcto sin imposición.

Cada vez que voy a comprar y veo esto, me acuerdo de la teoría de los carritos del súper y alucino un poquito más. pic.twitter.com/7yrUxnccqI — Paula la del BOGC (@oposipaw) January 7, 2023

¿QUÉ DICE SU TEORÍA?

“La teoría señala que algo tan sencillo como devolver el carrito del supermercado, sabiendo que no hay una gratificación o un castigo por hacerlo (o no hacerlo), puede colocarte del lado de los que hacen lo correcto en la vida y los que no”, empieza explicando la usuaria de Twitter.

Según comparte la joven, esta es una “prueba de fuego” para ver si una persona puede gobernarse a sí misma y hacer lo correcto sin verse obligada a ello.

“Devolver el carrito de la compra es una tarea fácil, cómoda y que todos reconocemos como lo correcto y apropiado. No hay situaciones distintas a las emergencias extremas en las que una persona no puede devolver su carrito. Simultáneamente no es ilegal abandonar el carrito de la compra”, señala la imagen que comparte en su tuit.

“Una persona que es incapaz de hacer esto no es mejor que un animal, un salvaje absoluto al que solo se le puede obligar a hacer lo correcto amenazándolo con una ley y la fuerza que la respalda. El carrito de la compra es lo que determina si una persona es un miembro bueno o malo de la sociedad”, culmina la teoría.

¿QUÉ DICE EL PÚBLICO?

Aunque al principio la teoría de los carritos de compra pueda sonar un poco alocada, la gente la ha recibido bien y le ha tomado sentido. Esto se ve reflejado en las 9 millones de vistas que tiene el tweet y los miles de comentarios que ha obtenido, tal y como recoge La Vanguardia.

“Se llama civismo, como respetar las colas, no ocupar dos plazas de parking, no retener el ascensor con la puerta abierta, no usar el manos libres en lugares públicos, dejar salir antes de entrar, devolver el saludo…” y “En España pones un euro para liberar el carrito. Lo usas, y si lo dejas botado pierdes el Euro. Pero siempre hay alguien que con gusto lo regresa a su sitio a cambio del euro que dejaste como prenda. Cero confianza en la gente y en sus ganas de hacer lo correcto... Pero funciona!” son algunos de los comentarios más populares.