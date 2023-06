Se ha generado gran expectativa por el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo de la Ciudad de México. Miles de fanáticos desean conocer todos los detalles en torno a este magno evento musical. Por eso, te compartimos la siguiente información para que no te pierdas ni un pormenor sobre lo que será la presentación de la banda.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, lugar que será la sede del concierto, anunció de manera oficial que el evento multitudinaio será este sábado 3 de junio en el Zócalo de la Ciudad de México.

Debido a que el acceso será gratuito, se espera que miles de personas de todas partes del mundo puedan asistir. En ese sentido, se están tomando todas las medidas necesarias para que todo se desarrolle de manera segura y con normalidad.

¿A qué hora inicia el concierto de Los Fabulosos Cadillacs?

El gran concierto que proponen realizar Los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo de la Ciudad de México está previsto que comience a las 8 de la noche (hora local). Cabe destacar que la entrada principal para el concierto será por las calles 20 de noviembre y Pino Suárez.

Para evitar inconvenientes, es necesario informar que está prohibido el ingreso de bolsas voluminosas, objetos punzocortantes, latas, hieleras, bebidas alcohólicas, aerosoles, rayos láser, envases de vidrio, drones y todo tipo de pirotecnia.

Las personas sí podrán llevar bolsas de mano, celulares, binoculares, impermeables, chamarras, baterías externas para cargar celular. Es recomendable acudir con zapatos o zapatillas cómodas.

¿El concierto de Los Fabulosos Cadillacs se podrá ver en vivo?

Si en caso algunas personas no puedan asistir o no logren ingresar a este concierto, les traemos buenas noticias. El concierto de Los Fabullosos Cadillacs podrá ser visto EN VIVO y en directo por el canal de Capital 21, según informa el diario As.

También será transmitido por las redes sociales oficiales para todos los fanáticos de la banda que se encuentren lejos y no quieran perderse ningún detalle del evento musical que promete ser una de las mejores puestas en escena en México.

¿Qué canciones esperan escuchar los fanáticos?

Aquí te contamos cuáles son algunas de las canciones que el público podrá corear hasta decir basta:

Desapariciones

Padre nuestro

Gitana

Siguiendo la luna

El genio del club

Carnaval toda la vida

Vasos vacíos

Mal bicho

Manuel Santillán, el León

Matador