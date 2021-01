¿Cuándo se va a lanzar la precuela de “Los Soprano”? Esa es la pregunta que se hacen los fanáticos de la serie que tuvo seis temporadas de 1999 a 2007.

Según la revista Variety, la fecha de lanzamiento de la película que llevará el nombre “The Many Saints of Newark” se ha modificado nuevamente.

El día original de estreno fue 25 de setiembre del 2020. En abril del año pasado, los productores indicaron que -debido a la pandemia del Coronavirus- esta se movía al 12 de marzo del 2021.

Ahora, se sabe que el lanzamiento será prácticamente un año después de lo que originalmente se acordó.

¿Este nuevo retraso tiene que ver con el COVID-19? Parece que no. Según Variety, los responsables de la película consideran que un estreno en la última parte del año puede ayudar al film a ser nominado a los premios del 2022.

Como se sabe, “The Many Saints of Newark” se lanzará en los cines y en la plataforma de HBO Max al mismo tiempo. El creador de “Los Soprano”, David Chase, escribió el guion de esta película junto a Lawrence Konner.

¿De qué tratará “The Many Saints of Newark”?

La cinta se centrará en la mafia de los años 60 en Newark (Nueva Jersey, Estados Unidos) y narrará los enfrentamientos entre afroamericanos y descendientes de italianos.

El hijo -Michael- de James Gandolfini, actor fallecido que interpretó a Tony Soprano en la serie, interpretará a una versión joven del personaje de su padre.

