¿Alguna vez pensaste que viajar por el mundo junto al amor de tu vida se trataba solo de cuentos o de alguna película romántica de Hollywood? Para Herman y Candelaria Zapp, nacidos en Buenos Aires, Argentina, se trata de nada más cercano a la realidad, pues se han dedicado a visitar decenas de países a bordo de un coche de 1928. Aquí te contamos su increíble historia.

El nuevo milenio llegó a la par que su idea de realizar una increíble travesía que un par de décadas más tarde serían contadas como todo una hazaña. Aquel viaje que inició en el año 2000 sobre ese antiguo auto Graham Paige modelo 1928, luego de 22 calendarios y muchos acontecimientos históricos después -una pandemia entre ellos- dejarían finalmente una muy buena anécdota que siempre será tema de conversación para sus conocidos.

Con más de 362 mil kilómetros en su haber y 102 países dentro de sus destinos ya visitados, son cuatro los hijos que surgieron a lo largo de su travesía. Pampa, Tehue, Paloma y Wallaby, cada uno nacido en un destino diferente, pueden dar fe de que lo aparentemente imposible no tiene límites.

“Es cierto, estábamos locos y lo agradezco porque es mucho más divertido que ser normal. No me alcanzaría la vida para relatar las vivencias que generó aquella decisión de viajar y construir a la mejor familia del mundo. Soy un hombre rico que no puede pedirle más a la vida”, explica Herman Zapp a ‘La Nación’.

Según lo que relatan los Zapp, han estado en más de 2500 casas distintas, han podido visitar maravillas mundiales como la muralla China y el Taj Mahal. De hecho, Candelaria cuenta que se preparó a través de un programa del Ministerio de Educación de Argentina para hacer de maestra de sus hijos, algo que gracias a su aventura tenía un significado especial cuanto menos.

“Es increíble estudiar de los romanos y luego llevar a los chicos a conocer el Coliseo, o de catequesis e ir al Santo Sepulcro o a Belén; o de dar clase sobre los egipcios y luego explorar las pirámides de Egipto”, continúa con particular emoción la matriarca de los Zapp. Razones no le faltan y credenciales para alardear sobre ello mucho menos.

Claro que una experiencia como esa implica, además de gratos momentos y un sinfín de costumbres, religiones, modos de vida y culturas incontables, gastos que representan una barrera importante para cualquiera. Sin embargo, sus aventuras han podido ser costeadas gracias a la venta de un libro que escribieron juntos a lo largo de su viaje: ‘Atrapa tu sueño’.

¿Una forma de describirlos? El mismo vehículo en el que van lo explica a la perfección: “Una familia viajando alrededor del mundo”. Con tantas historias por contar, incluso para ellos las palabras sobran.

