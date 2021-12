Empezó la cuenta atrás para el evento navideño más esperado, la Lotería de Navidad 2021. En esta ocasión no se tuvo en cuenta que, a principios del año la popular creencia de entrar “felices años 20″, tras haber vivido una pandemia. Ahora una vez más la celebración se dará en el Teatro Real de Madrid, que el año pasado no tuvo público, saltándose así una de las más grandes tradiciones, de ver los aficionados en la cola esperando el inicio del sorteo.

En el 2020, el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, los niños de San Ildelfonso, realizaron sus cantos en un teatro solo, vacío, que era habitado únicamente por los hombres de prensa. Para este año si habrá público o no aún no está definida. “No me gustaría precipitar nada porque yo creo que, como hicimos el año pasado, tenemos que estar en cada momento, día a día pendientes a la situación sanitaria” informó el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, durante la presentación del sorteo ante la prensa.

Tras ver una mejora en las cifras de contagios por Covid-19 en Madrid, se dio pase libre al aforo del 100% para eventos públicos, como teatros y cines, de tal manera que no se estaría incumpliendo la normativa. A pesar de ello, a puertas de las celebraciones navideñas, se espera cuáles serán las medidas sanitarias para evitar la propagación de la nueva variante ómicron.

¿CUÁNDO ES LA FECHA Y HORARIO DEL SORTEO?

La tan esperada Lotería de Navidad, que será en el Teatro Real, será el próximo 22 de diciembre y como todos los años serán a las 8:00 horas. Si se logra aprobar la asistencia de los espectadores podrán ingresar en ese mismo horario.

El Teatro Real, unos días antes de que se celebre el sorteo, recibe en su escenario a los dos bombos de la Lotería de Navidad que albergan las bolitas con los números agraciados. Un día antes del 22 de diciembre, se hace un recuento del bombo de las bolas y el de los premios. Después, la sala queda vacía y cerrada con candado hasta el día siguiente, cuando se celebra el sorteo.

El día 22 de diciembre a las 8:30 horas de la mañana se constituye la mesa que preside y autoriza el sorteo. Luego se procede a desplazar las bolas en la tolva hasta el bombo. Cuando el presidente de la mesa da la señal, los bombos comienzan a moverse. Luego todo pasa a manos de la fortuna y de los niños de San Ildefonso, quienes, sobre las 9:00 horas, cantarán los números agraciados de las bolas. Los premios aparecerán en un orden variable solo finaliza cuando ya no queda ninguna bola en el bombo, por lo tanto, la duración de este también varía.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE CANTAR LOS NÚMEROS?

Los de la SELAE señalan que un grupo de personas se encarga de hacer una lista de los premiados y de las poblaciones en las que ha tocado gracias a un programa informático. Por ello, alrededor de los tres cuartos de hora de cerrarse el sorteo se envía el fichero de números y premios a la Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre, encargada de revelar la lista oficial.

Esa lista después se edita y distribuye la misma tarde del día 22 a las diversas loterías del país y a los medios de comunicación

¿DÓNDE SE PUEDE VER EL SORTEO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD?

El sorteo, para quienes no puedan asistir al Teatro Real de Madrid, podrá seguirse en directo a través de AS.com y, como es habitual, será íntegramente emitido por La 1 de RTVE. A su vez, desde la televisión pública también emitirán el sorteo a través de su plataforma online y redes sociales, para que todos aquellos que quieran seguirlo por internet puedan hacerlo.

También la propia web oficial de la Lotería emitirá la celebración de este, así como la comprobación de premios al instante. Asimismo, todas las radios retransmitirán este sorteo tan especial y esperado.