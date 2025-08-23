Revisa los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia. También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.
Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.
¿AQUÉ HORA ES EL SORTEO DEL 10 DE AGOSTO DE 2025?
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo del 24 de agosto será en su horario regular.
¿CÓMO VER POR TELEVISIÓN EL SORTEO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?
El Sorteo Dominical se llevará a cabo este domingo 24 de agosto y se transmitirá desde las 3:00 p.m., a través de Telemetro y RPC Televisión.
¿DÓNDE PUEDO VER LA LOTERÍA?
Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo por Telemetro y Medcom Go. También puedes seguir los resultados en directo con El Comercio.
¿QUÉ ES EL SORTEO DOMINICAL Y CUÁLES SON LOS PREMIOS?
El Sorteo Dominical es uno de los sorteos regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de Panamá, realizado todos los domingos.
- Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.
- El primer premio es el más grande y puede llegar hasta B/. 15,000.00 o más, dependiendo del sorteo.
- Existen también premios para los números que coincidan con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.
¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BILLETES DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?
La Lotería Nacional de Beneficencia tiene un app que te permite comprar un billete específico y agencias.
¿CUÁNDO SE JUGÓ EN EL PRIMER SORTEO DE LA LOTERÍA DE PANAMÁ?
El 25 de febrero de 1883 se realizó en la Ciudad de Panamá el primer sorteo, donde salió favorecido el número 056. Se constituyó la Sociedad Anónima Lotería de Panamá. Se expidió la Ley 25, por la cual la nación asumió la administración de la Lotería de Panamá a través de una Junta Directiva.
Conoce aquí los resultados y números ganadores del sorteo del domingo de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá y descubre si eres uno de los ganadores.
