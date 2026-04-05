Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Lotería Nacional de Panamá del domingo 5 de abril

Revisa los resultados del sorteo de la . También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.

Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.

19:16

Nuevas fechas de los sorteos en Panamá

La LNB modificó dos de sus sorteos más esperados:

• Sorteo Dominical (domingo 5 de abril): se traslada al lunes 6 de abril de 2026• Sorteo Miercolito (miércoles 8 de abril): se jugará el jueves 9 de abril de 2026

15:19
  • DEBIDO AL DOMINGO DE PASCUAS O RESURECCIÓN, LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ CELEBRARÁ EL SORTEO DOMINICAL EL LUNES 6 DE ABRIL DE 2026
15:00

¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE CHANCE Y BILLETE?

El chance solo tiene 2 cifras y el billete tiene 4 cifras.

14:55

¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL SORTEO DOMINICAL Y EL MIERCOLITO?

El formato y los premios son identicos. Ambos sorteos se celebran 1 vez por semana sin falta durante todo el año.

14:51

¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL SORTEO DOMINICAL Y EL EXTRAORDINARIO?

El Dominical consta de 4 cifras por premio. El sorteo Extraordinario consta de 5 cifras, ademas se celebra solo 3 veces al año, muy cerca de las fechas donde se paga el Decimo Tercer Mes en Panamá.

12:21

¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO?

El sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza desde las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.

12:05

¿CÓMO SE JUEGA?

Cada billete del Miercolito tiene un número de cinco cifras, una serie y un folio. Para ganar el primer premio, hay que acertar todos esos datos exactamente. Además, se otorgan premios secundarios por aproximaciones, combinaciones y terminaciones, lo que da más chances de llevarse un dinerito.

18:30
  • ¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO?

El sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza desde las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.

18:30
  • ¿CÓMO SE JUEGA?

Cada billete del dominical tiene un número de cinco cifras, una serie y un folio. Para ganar el primer premio, hay que acertar todos esos datos exactamente. Además, se otorgan premios secundarios por aproximaciones, combinaciones y terminaciones, lo que da más chances de llevarse un dinerito.

18:30
  • ¿DÓNDE PUEDO VER LA LOTERÍA?

Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo por Telemetro y Medcom Go. También puedes seguir los resultados en directo con El Comercio.

18:29

¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE CHANCE Y BILLETE?

El chance solo tiene 2 cifras y el billete tiene 4 cifras. La excepción es el sorteo Extraordinario donde el billete tiene 5 cifras.

18:29
  • CÓMO SE JUEGA

Para participar, los jugadores deben adquirir billetes o chances a través de billeteros oficiales en las calles o en agencias autorizadas.

Billetes (4 cifras): Se juega con números de cuatro dígitos (del 0000 al 9999). Cada billete incluye además una serie y un folio, que son necesarios para ganar el premio mayor completo.

Chances (2 cifras): Se juega únicamente con las dos últimas cifras del número premiado.

18:28
  • CÓMO GANAR Y PREMIOS

Los sorteos constan de tres premios principales (Primer, Segundo y Tercer Premio). El monto ganado depende de la modalidad: 

Primer Premio (4 cifras): Paga si el número de cuatro cifras coincide con el primer número extraído. Si además coinciden la serie y el folio, el premio es significativamente mayor.

18:28
  • CHANCES (2 CIFRAS):

Primer Premio: Paga $14.00 por cada dólar apostado (si coinciden las dos últimas cifras del primer premio).

Segundo Premio: Paga $3.00.

Tercer Premio: Paga $2.00.

Derivados: También existen premios por aproximación (números anteriores o posteriores), por tener las tres primeras cifras o las tres últimas.

18:27
  • ¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BILLETES DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?

La Lotería Nacional de Beneficencia tiene un app que te permite comprar un billete específico.

18:27

Conoce aquí los resultados y números ganadores del sorteo del domingo de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá y descubre si eres uno de los ganadores.