Lotería Nacional de Panamá del domingo 8 de febrero: hora y dónde ver el sorteo dominical

Lotería Nacional de Panamá del domingo 8 de febrero
Revisa los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia. También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.
Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.
¿A QUÉ HORA INICIA EL SORTEO?
Los sorteos comienzan normalmente desde las 15:00 horas. También se debe tomar en cuenta que algunas veces por motivos de días feriados, algunos sorteos son reprogramados.
¿CÓMO VER POR TELEVISIÓN EL SORTEO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?
El sorteo del domingo 8 de febrero de la Lotería Nacional de Panamá se transmite, desde las 15:00 horas, a través de Telemetro y RPC Televisión.
¿DÓNDE PUEDO VER LA LOTERÍA?
Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo por Telemetro y Medcom Go. También puedes seguir los resultados en directo con El Comercio.
¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BILLETES DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?
La Lotería Nacional de Beneficencia tiene un app que te permite comprar un billete específico.
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS DEL SORTEO DOMINICAL?
La Lotería Nacional de Beneficencia ha establecido premios incentivos para este sorteo dominical que son los siguientes:
- Primer Premio: cuatro cifras + serie y folio | 15 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)
- Primer Premio: cuatro cifras + letras | 6 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)
- Segundo Premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 3 mil dólares (Adicional a los 600 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)
¿QUE DEBO HACER PARA GANAR CON UN CHANCE O UN BILLETE?
Con el chance debes acertar las 2 últimas cifras del 1ro, 2do o 3er premio. Con el billete puedes acertar desde 5 cifras, 4 cifras, 3 cifras hasta 2 cifras dependiendo del premio.
