Lotería Nacional de Panamá del domingo 8 de febrero: hora y dónde ver el sorteo dominical

Lotería Nacional de Panamá del domingo 8 de febrero

Revisa los resultados del sorteo de la . También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.

Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.

23:19

¿A QUÉ HORA INICIA EL SORTEO?

Los sorteos comienzan normalmente desde las 15:00 horas. También se debe tomar en cuenta que algunas veces por motivos de días feriados, algunos sorteos son reprogramados.

23:15

¿CÓMO VER POR TELEVISIÓN EL SORTEO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?

El sorteo del domingo 8 de febrero de la Lotería Nacional de Panamá se transmite, desde las 15:00 horas, a través de Telemetro y RPC Televisión.

23:14

¿DÓNDE PUEDO VER LA LOTERÍA?

Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo por Telemetro y Medcom Go. También puedes seguir los resultados en directo con El Comercio.

23:13

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BILLETES DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?

La Lotería Nacional de Beneficencia tiene un app que te permite comprar un billete específico.

23:13

¿CUÁLES SON LOS PREMIOS DEL SORTEO DOMINICAL?

La Lotería Nacional de Beneficencia ha establecido premios incentivos para este sorteo dominical que son los siguientes:

- Primer Premio: cuatro cifras + serie y folio | 15 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Primer Premio: cuatro cifras + letras | 6 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Segundo Premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 3 mil dólares (Adicional a los 600 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

23:12

¿QUE DEBO HACER PARA GANAR CON UN CHANCE O UN BILLETE?

Con el chance debes acertar las 2 últimas cifras del 1ro, 2do o 3er premio. Con el billete puedes acertar desde 5 cifras, 4 cifras, 3 cifras hasta 2 cifras dependiendo del premio.

23:10

Conoce aquí los resultados y números ganadores del sorteo del miércoles de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá y descubre si eres uno de los ganadores.

Lotería Nacional de Panamá: resultados del miércoles 4 de febrero

