Lotería Nacional de Panamá del miércoles 11 de febrero

Revisa los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá. También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.

Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.

20:09

¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO?

El sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde.

20:08

¿DÓNDE PUEDO VER LA LOTERÍA?

Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo por Telemetro y Medcom Go.

20:08

CÓMO SE JUEGA

Para participar, los jugadores deben adquirir billetes o chances a través de billeteros oficiales en las calles o en agencias autorizadas.

  • Billetes (4 cifras): Se juega con números de cuatro dígitos (del 0000 al 9999). Cada billete incluye además una serie y un folio, que son necesarios para ganar el premio mayor completo.
  • Chances (2 cifras): Se juega únicamente con las dos últimas cifras del número premiado.
20:07

CÓMO GANAR Y PREMIOS

Los sorteos constan de tres premios principales (Primer, Segundo y Tercer Premio). El monto ganado depende de la modalidad: 

  • Primer Premio (4 cifras): Paga si el número de cuatro cifras coincide con el primer número extraído. Si además coinciden la serie y el folio, el premio es significativamente mayor.
20:07

CHANCES (2 CIFRAS):

  • Primer Premio: Paga $14.00 por cada dólar apostado (si coinciden las dos últimas cifras del primer premio).
  • Segundo Premio: Paga $3.00.
  • Tercer Premio: Paga $2.00.
  • Derivados: También existen premios por aproximación (números anteriores o posteriores), por tener las tres primeras cifras o las tres últimas.
20:06

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BILLETES DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?

La Lotería Nacional de Beneficencia tiene un app que te permite comprar un billete específico.

20:05

Conoce aquí los resultados y números ganadores del sorteo del miércoles de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá y descubre si eres uno de los ganadores.

Lotería Nacional de Panamá: resultados del domingo 8 de febrero.

Lotería Nacional de Panamá: resultados del miércoles 4 de febrero

