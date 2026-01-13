Lotería Nacional de Panamá del miércoles 14 de enero
Revisa los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia. También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.
Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.
¿A QUÉ HORA INICIA EL SORTEO?
Los sorteos comienzan normalmente desde las 15:00 horas. También se debe tomar en cuenta que algunas veces por motivos de días feriados, algunos sorteos son reprogramados.