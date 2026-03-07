Resumen

Lotería Nacional de Panamá del domingo 8 de marzo

Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.

13:37
  • ¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO?

13:37
  • ¿DÓNDE PUEDO VER LA LOTERÍA?

Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo por Telemetro y Medcom Go. También puedes seguir los resultados en directo con El Comercio.

13:36
  • ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE CHANCE Y BILLETE?

El chance solo tiene 2 cifras y el billete tiene 4 cifras. La excepcion es el sorteo Extraordinario donde el billete tiene 5 cifras.

13:36
  • CÓMO SE JUEGA

Para participar, los jugadores deben adquirir billetes o chances a través de billeteros oficiales en las calles o en agencias autorizadas.

  • Billetes (4 cifras): Se juega con números de cuatro dígitos (del 0000 al 9999). Cada billete incluye además una serie y un folio, que son necesarios para ganar el premio mayor completo.
  • Chances (2 cifras): Se juega únicamente con las dos últimas cifras del número premiado.
13:35
  • CÓMO GANAR Y PREMIOS

Los sorteos constan de tres premios principales (Primer, Segundo y Tercer Premio). El monto ganado depende de la modalidad: 

Primer Premio (4 cifras): Paga si el número de cuatro cifras coincide con el primer número extraído. Si además coinciden la serie y el folio, el premio es significativamente mayor.

13:35
  • CHANCES (2 CIFRAS):

  • Primer Premio: Paga $14.00 por cada dólar apostado (si coinciden las dos últimas cifras del primer premio).
  • Segundo Premio: Paga $3.00.
  • Tercer Premio: Paga $2.00.
  • Derivados: También existen premios por aproximación (números anteriores o posteriores), por tener las tres primeras cifras o las tres últimas.
13:34
  • ¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BILLETES DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?

La Lotería Nacional de Beneficencia tiene un app que te permite comprar un billete específico.

13:33