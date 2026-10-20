Por Redacción EC

Lotería Nacional de Panamá del miércoles 21 de octubre

Revisa los resultados del sorteo de la . También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.

Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.

19:31
  • La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que a partir del miércoles 21 de octubre retomará su horario regular de sorteos, con el cierre de devolución de billetes y chances no vendidos a las 12:00 mediodía y la realización del sorteo a las 3:00 p.m.
19:30
  • ¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO?

  • El sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza desde las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.
19:30
  • ¿CÓMO VER POR TELEVISIÓN EL SORTEO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?

  • El sorteo del miércoles 21 de octubre de la Lotería Nacional de Panamá se transmistira a través de Telemetro y RPC Televisión.
19:29
  • ¿DÓNDE PUEDO VER LA LOTERÍA?

  • Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo por Telemetro y Medcom Go. También puedes seguir los resultados en directo con El Comercio.
19:28
  • ¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BILLETES DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?

  • La Lotería Nacional de Beneficencia tiene un app que te permite comprar un billete específico.
19:28
  • ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE 1ER, 2DO Y 3ER PREMIO?
  • El 1er premio es el que mas premia si logras acertar las 4 cifras (o 5 en el extraordinario. El 2do y 3ero también premian pero en menor cantidad.
19:26
  • ¿QUE DEBO HACER PARA GANAR CON UN CHANCE O UN BILLETE?
  • Con el chance debes acertar las 2 últimas cifras del 1ro, 2do o 3er premio. Con el billete puedes acertar desde 5 cifras, 4 cifras, 3 cifras hasta 2 cifras dependiendo del premio.
19:26
  • ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE CHANCE Y BILLETE?
  • El chance solo tiene 2 cifras y el billete tiene 4 cifras. La excepcion es el sorteo Extraordinario donde el billete tiene 5 cifras.
19:26
  • ¿CUÁNTO CUESTA UN BILLETE DEL SORTEO MIERCOLITO?
  • El precio de la Lotería Nacional de Panamá con una fracción de billete es de dos balboas, mientras que el billete completo se vende por 90 dólares.
19:25