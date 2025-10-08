Redacción EC
Redacción EC

Revisa los resultados del sorteo de la . También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.

Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.

Resultados de la Lotería Nacional de Panamá del miércoles 8 de octubre

01:20

¿EN DÓNDE VER LOS RESULTADOS DEL SORTEO INTERMEDIO?

El sorteo intermedio de la Lotería Nacional de Panamá se emite desde las 3:00 p.m. a través de Telemetro y RPC Televisión. También puedes seguir la transmisión oficial de la compañía en su canal de YouTube.

01:19

¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO?

El sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.

01:19

¿CÓMO VER POR TELEVISIÓN EL SORTEO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?

El sorteo del miércoles 8 de octubre de la Lotería Nacional de Panamá se transmite, desde las 3pm, a través de Telemetro y RPC Televisión.

01:19

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BILLETES DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?

La Lotería Nacional de Beneficencia tiene un app que te permite comprar un billete específico.

01:19

¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL?

La misión de estos sorteos va de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, financiando programas y proyectos de desarrollo social y de beneficencia, mediante su derecho exclusivo de explotar el juego de la lotería y otros similares, con un capital humano idóneo y altamente comprometido.

01:19

¿QUE SE JUGÓ EN EL PRIMER SORTEO DE LA LOTERÍA DE PANAMÁ?

El 25 de febrero se realizó en la Ciudad de Panamá el primer sorteo, donde salió favorecido el número 056. Se constituyó la Sociedad Anónima Lotería de Panamá. Se expidió la Ley 25, por la cual la nación asumió la administración de la Lotería de Panamá a través de una Junta Directiva.

01:19

Conoce aquí los resultados y números ganadores del sorteo del miércoles de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá y descubre si eres uno de los ganadores.

• Lotería Nacional de Panamá: resultados del domingo 5 de octubre

TAGS