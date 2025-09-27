Redacción EC
Redacción EC

Revisa los resultados del sorteo de la . También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.

Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.

Resultados de la Lotería Nacional de Panamá del domingo 28 de septiembre

16:46

¿EN DÓNDE VER LOS RESULTADOS DEL SORTEO DOMINICAL?

El sorteo Miercolito de la Lotería Nacional de Panamá se emite desde las 3:00 p.m. a través de Telemetro y RPC Televisión. También puedes seguir la transmisión oficial de compañía en su canal de YouTube.

16:46

¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO?

El sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.

16:45

¿DÓNDE PUEDO VER LA LOTERÍA?

Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo por Telemetro y Medcom Go. También puedes seguir los resultados en directo con El Comercio.

16:45

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BILLETES DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?

La Lotería Nacional de Beneficencia tiene un app que te permite comprar un billete específico y agencias.

16:45

¿CUÁNDO SE JUGÓ EN EL PRIMER SORTEO DE LA LOTERÍA DE PANAMÁ?

El 25 de febrero de 1883 se realizó en la Ciudad de Panamá el primer sorteo, donde salió favorecido el número 056. Se constituyó la Sociedad Anónima Lotería de Panamá. Se expidió la Ley 25, por la cual la nación asumió la administración de la Lotería de Panamá a través de una Junta Directiva.

16:45

Conoce aquí los resultados y números ganadores del sorteo del miércoles de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá y descubre si eres uno de los ganadores.

• Lotería Nacional de Panamá: resultados del miércoles 24 de septiembre

TAGS