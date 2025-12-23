Redacción EC
Lotería Nacional de Panamá del miércoles 24 de diciembre

Revisa los resultados del sorteo de la . También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.

Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.

21:39

¿DÓNDE PUEDO VER LA LOTERÍA?

Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo por Telemetro y Medcom Go. También puedes seguir los resultados en directo con El Comercio.

21:38

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL EL SORTEO MIERCOLITO?

Este es considerado el sorteo más tradicional y esperado de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá. Se celebra todos los domingos y se caracteriza por repartir tres premios principales, además de una gran cantidad de aproximaciones y terminaciones que hacen que la emoción esté garantizada cada semana.

21:38

PREMIOS DEL SORTEO MIERCOLITO

En este caso, nuevamente su nombre da indicios de los días de sorteo y periodicidad del mismo. Aquí el funcionamiento es similar al sorteo de los domingos, pero sus premios se otorgan de la siguiente manera:

  • Primer premio: Para este sorteo la última recompensa otorgada fue de B/. 10.000.000.
  • Segundo premio: En este premio se otorgó la última vez B/. 4.000.000.
  • Tercer premio: Si eres acreedor del segundo premio, puedes esperar recompensas de al menos B/. 2.000.000.
  • Cuarto premio: En este caso, su último precedente fue por B/. 500.
21:38

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BILLETES DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?

La Lotería Nacional de Beneficencia tiene un app que te permite comprar un billete específico y agencias.

21:38

¿CUÁNDO SE JUGÓ EN EL PRIMER SORTEO DE LA LOTERÍA DE PANAMÁ?

El 25 de febrero de 1883 se realizó en la Ciudad de Panamá el primer sorteo, donde salió favorecido el número 056. Se constituyó la Sociedad Anónima Lotería de Panamá. Se expidió la Ley 25, por la cual la nación asumió la administración de la Lotería de Panamá a través de una Junta Directiva.

21:37

