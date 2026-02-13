Resumen
Lotería Nacional de Panamá del febrero 14 de febrero
Revisa los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia. También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.
¿A QUÉ HORA INICIA EL SORTEO?
Los sorteos comienzan normalmente desde las 15:00 horas. También se debe tomar en cuenta que algunas veces por motivos de días feriados, algunos sorteos son reprogramados.
¿CUÁNTO CUESTA UN BILLETE DEL SORTEO DOMINICAL?
El precio de la Lotería Nacional de Panamá con una fracción de billete es de dos balboas, mientras que el billete completo se vende por 90 dólares.
¿CÓMO VER POR TELEVISIÓN EL SORTEO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?
El sorteo del sábado 14 de febrero de la Lotería Nacional de Panamá se transmite, desde las 15:00 horas, a través de Telemetro y RPC Televisión.
¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BILLETES DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?
La Lotería Nacional de Beneficencia tiene un app que te permite comprar un billete específico.
El sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza desde las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.
¿DÓNDE PUEDO VER LA LOTERÍA?
Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo por Telemetro y Medcom Go. También puedes seguir los resultados en directo con El Comercio.
