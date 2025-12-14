Lotería Nacional de Panamá del domingo 14 de diciembre
Revisa los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia. También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.
Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.
Este domingo 14 de diciembre de 2025 se realizará el Sorteo Extraordinario. Sigue aquí el juego y los resultados de esta edición especial.