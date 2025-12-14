Redacción EC
Lotería Nacional de Panamá del domingo 14 de diciembre

Revisa los resultados del sorteo de la . También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.

Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.

10:14

SORTEO EXTRAORDINARIO | ¿A qué hora es el sorteo?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) se realizará este domingo 14 de diciembre de 2025 desde la 3:00 p.m.

10:14

SORTEO EXTRAORDINARIO | ¿Cómo ver el sorteo?

Este domingo, minutos antes de la 3:00 de la tarde, podrás seguir el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá a través de este en directo de El Comercio. También por las señales de Telemetro y Medcom GO.

10:13

SORTEO EXTRAORDINARIO | ¿Cuál es el premio?

Este domingo 14 de diciembre, gana 95 mil invirtiendo solamente con 2 balboas.

10:13

SORTEO EXTRAORDINARIO | ¿Cuánto vale el billete?

El costo de la fracción de estos billetes es de dos balboas (B/2.00).

10:12

Este domingo 14 de diciembre de 2025 se realizará el Sorteo Extraordinario. Sigue aquí el juego y los resultados de esta edición especial.

21:39

Conoce aquí los resultados y números ganadores del sorteo del miércoles de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá y descubre si eres uno de los ganadores.

