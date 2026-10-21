Lotería Nacional de Panamá del miércoles 21 de octubre
Revisa los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia. También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.
Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.
19:31
- La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que a partir del miércoles 21 de octubre retomará su horario regular de sorteos, con el cierre de devolución de billetes y chances no vendidos a las 12:00 mediodía y la realización del sorteo a las 3:00 p.m.
19:30
- ¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO?
- El sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza desde las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.
19:30
- ¿CÓMO VER POR TELEVISIÓN EL SORTEO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?
- El sorteo del miércoles 21 de octubre de la Lotería Nacional de Panamá se transmistira a través de Telemetro y RPC Televisión.
19:29
- ¿DÓNDE PUEDO VER LA LOTERÍA?
- Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo por Telemetro y Medcom Go. También puedes seguir los resultados en directo con El Comercio.
19:28
- ¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BILLETES DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?
- La Lotería Nacional de Beneficencia tiene un app que te permite comprar un billete específico.
19:28
- ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE 1ER, 2DO Y 3ER PREMIO?
- El 1er premio es el que mas premia si logras acertar las 4 cifras (o 5 en el extraordinario. El 2do y 3ero también premian pero en menor cantidad.
19:26
- ¿QUE DEBO HACER PARA GANAR CON UN CHANCE O UN BILLETE?
- Con el chance debes acertar las 2 últimas cifras del 1ro, 2do o 3er premio. Con el billete puedes acertar desde 5 cifras, 4 cifras, 3 cifras hasta 2 cifras dependiendo del premio.
19:26
- ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE CHANCE Y BILLETE?
- El chance solo tiene 2 cifras y el billete tiene 4 cifras. La excepcion es el sorteo Extraordinario donde el billete tiene 5 cifras.
19:26
- ¿CUÁNTO CUESTA UN BILLETE DEL SORTEO MIERCOLITO?
- El precio de la Lotería Nacional de Panamá con una fracción de billete es de dos balboas, mientras que el billete completo se vende por 90 dólares.
19:25
- Conoce aquí los resultados y números ganadores del sorteo del miércoles de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá y descubre si eres uno de los ganadores.
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