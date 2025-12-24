La emoción se apodera de todo México este miércoles 24 de diciembre de 2025 , día en que se realiza el Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional , uno de los más esperados del año. Este tradicional sorteo reparte una bolsa total superior a los 430 millones de pesos, y tiene un premio mayor de 204 millones de pesos, destinados a quienes adquieran las cuatro series completas del número ganador. Con miles de premios y reintegros en juego, la expectativa crece conforme se acerca el momento clave del sorteo.

Si quieres saber dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional, conocer los resultados oficiales y descubrir qué números fueron los ganadores del Gordo de Navidad 224, sigue leyendo, porque a continuación te compartimos todos los detalles del sorteo celebrado este 24 de diciembre de 2025.

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional del 24 de diciembre de 2025?

Estos es la tabla de premios con todos los números ganadores del Gordo de Navidad 224.

Tabla de premios del Gordo de Navidad 224 realizado el miércoles 24 de diciembre de 2025 en México. FOTO CAPTURA DEL CANAL DE YOUTUBE DE LA LOTERÍA NACIONAL / LOTERÍA NACIONAL

Resultados y números ganadores del Gordo de Navidad 224

Estos son los números ganadores del Sorteo Gordo de Navidad 224 que se vienen confirmando:​

Premio mayor de 204 millones de pesos: 73823

Premio de 12 millones 800 mil pesos: 46284 (Chiapas)

Premio de 800 mil pesos: 46283

Premio de 800 mil pesos: 55045

Premio de 800 mil pesos: 44624

Premio de 800 mil pesos: 32037

Premio de 400 mil pesos: 18536

Premio de 400 mil pesos: 42883

Premio de 400 mil pesos: 24780

Premio de 400 mil pesos: 29981

Premio de 400 mil pesos: 52856

Premio de 400 mil pesos: 52820

Premio de 400 mil pesos: 25283

Premio de 400 mil pesos: 40022

Premio de 400 mil pesos: 39024

Premio de 400 mil pesos: 77318

Participan 80,000 números (billetes) en el Sorteo Gordo de Navidad (Foto: Lotería Nacional)

¿A qué hora y cómo ver el Gordo de Navidad 224?

El Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional se realizará este miércoles 24 de diciembre de 2025 a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse EN VIVO a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, tanto en su transmisión en línea como en sus redes sociales.

Además, algunos medios de comunicación ofrecerán cobertura en tiempo real, con la lectura de los números ganadores y la confirmación de los premios conforme avance el sorteo.

Conoce el precio de un cachito en 2025

Un cachito del Sorteo Gordo de Navidad tiene un costo de 120 pesos .

. El costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Gordo de Navidad es de 2 mil 400 pesos.

El costo de dos series (40 cachitos) del Sorteo Gordo de Navidad es de 4 mil 800 pesos.

El costo de tres series (60 cachitos) del Sorteo Gordo de Navidad es de 7 mil 200 pesos.

El costo de las cuatro series (80 cachitos) del Sorteo Gordo de Navidad es de 9 mil 600 pesos.

¿Cuánto dinero puedo ganar con el Sorteo Gordo de Navidad 2025?

En el sorteo mayor 1 de cada 5 gana.

Si adquiriste las cuatro series del Sorteo Gordo de Navidad puedes ganar el total premio mayor de 204 millones de pesos .

del Sorteo Gordo de Navidad puedes ganar el total . Si adquiriste tres series del Sorteo Gordo de Navidad puedes ganar hasta 153 millones de pesos .

del Sorteo Gordo de Navidad . Si adquiriste dos series del Sorteo Gordo de Navidad puedes ganar hasta 102 millones de pesos .

del Sorteo Gordo de Navidad . Si adquiriste una serie del Sorteo Gordo de puedes ganar hasta 51 millones de pesos .

del Sorteo Gordo de . Si adquiriste un Cachito del Sorteo Gordo de puedes ganar hasta 2 millones 550 mil pesos.

Cómo saber si gané el Gordo de Navidad este 2025

A) Lista de Premios

La forma más común de revisar si fuiste ganador es a través de la lista de premios, misma que podrás encontrar en los expendios de Lotería

Nacional al día siguiente del sorteo, así como también podrás consultarla de manera virtual en el siguiente enlace.

B) Verificador de cachitos

Esta es una herramienta sencilla, solo tienes que llenar la información solicitada en el siguiente enlace: verificador de premios.

C) Redes Sociales

Sigue las redes sociales oficiales, ahí publican diariamente los resultados de todos los sorteos.