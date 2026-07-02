Lotería Nacional de Panamá del viernes 3 de julio

Revisa los resultados del sorteo de la Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Beneficencia. También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.

Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza desde las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.