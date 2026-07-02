Revisa los resultados del sorteo de la Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Beneficencia. También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.
Lotería Nacional de Panamá del viernes 3 de julio
Revisa los resultados del sorteo de la Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Beneficencia. También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.
Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza desde las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.
- La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de junio se jugará el viernes 3 de julio. El aplazamiento de la fecha tiene el objetivo de brindar una mayor oportunidad para la comercialización de chances y billetes.
- ¿CUÁNTO PODRÍAS GANAR CON EL PREMIO MAYOR DEL GORDITO?
- Para el sorteo del viernes 3 de julio, el primer premio pagará $1.004,000.00.
- ¿CUÁNTO PAGA EL SEGUNDO PREMIO DEL GORDITO?
Segundo premio: en esta opción, la fracción paga $8 mil y el billete entero, $360 mil; además, con la serie y folio el billete ganador pagará $10 mil que corresponde a Bonos de Incentivo.
- ¿CUÁNTO GANA EL TERCER PREMIO DEL GORDITO?
Tercer premio: con las tres primeras o tres últimas cifras se gana $10 dólares; mientras con las dos últimas cifras, se gana $1 dólar.
- ¿CÓMO VER EL SORTEO "GORDITO DEL ZODIACO"?
Este viernes, minutos antes de la 3:00 de la tarde, podrás seguir el sorteo del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá a través de este en directo de El Comercio. También por las señales de Telemetro y Medcom GO.
- ¿CUÁNTO VALE EL BILLETE PARA EL GORDITO DEL ZODIACO?
El signo zodiacal que identifica este sorteo de la Lotería Nacional de Panamá, que repartirá una suma millonaria, es el de Géminis. El costo de la fracción de estos billetes es de dos balboas (B/2.00).
Para el sorteo de este viernes 3 de julio el Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), es del signo Géminis.
Conoce aquí los resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Beneficencia, del viernes 3 de julio de 2026.
Conoce aquí los resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Beneficencia, del viernes 3 de julio de 2026.