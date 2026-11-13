Por Redacción EC

Revisa los resultados del sorteo de la Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Beneficencia. También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.

Merlín IA

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