Lotería Nacional de Panamá del viernes 31 de octubre
Revisa los resultados del sorteo de la Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Beneficencia. También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.
Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.
Conoce aquí los resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Beneficencia, del viernes 31 de octubre del 2025.
• Lotería Nacional de Panamá: resultados del miércoles 29 de octubre