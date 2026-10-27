Con una inversión de apenas S/ 13.20, el boleto ganador obtuvo un extraordinario premio de S/1,410,280.50, marcando uno de los acontecimientos más destacados de la hípica nacional.
Con una inversión de apenas S/ 13.20, el boleto ganador obtuvo un extraordinario premio de S/1,410,280.50, marcando uno de los acontecimientos más destacados de la hípica nacional.
Por Redacción EC

En una hazaña histórica para la hípica nacional, un afortunado aficionado del distrito de Comas se convirtió, el pasado domingo 18 de octubre, en el único ganador del ansiado pozo del Pick 6, tras acertar de manera consecutiva a los seis caballos ganadores durante la jornada de carreras disputada en el Hipódromo de Monterrico.

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