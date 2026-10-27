En una hazaña histórica para la hípica nacional, un afortunado aficionado del distrito de Comas se convirtió, el pasado domingo 18 de octubre, en el único ganador del ansiado pozo del Pick 6, tras acertar de manera consecutiva a los seis caballos ganadores durante la jornada de carreras disputada en el Hipódromo de Monterrico.

Con una inversión de apenas S/ 13.20, el boleto ganador obtuvo un extraordinario premio de S/1,410,280.50, marcando uno de los acontecimientos más destacados de la hípica nacional.

Para quienes no están familiarizados con este deporte, el Pick 6 es considerado la jugada reina de la hípica. No basta solo con acertar al ganador de una carrera, sino que se deben seleccionar correctamente los caballos vencedores de seis competencias consecutivas.

En esta oportunidad, el desafío consistía en acertar los resultados desde la segunda hasta la séptima carrera de la jornada. Fallar solo una significaba quedar fuera de juego, lo que convierte a este logro en el equivalente a coronarse con el premio mayor de la lotería.

El Jockey Club del Perú realizó la entrega del premio en un acto que contó con la presencia de un notario, como parte de las medidas adoptadas para dejar constancia formal de la premiación.

Por razones de seguridad y privacidad, se mantuvo en reserva la identidad del afortunado ganador. Este inolvidable triunfo no solo demuestra que la pasión hípica se vive en cada rincón del país, sino que reafirma que, con una sola combinación y en el lugar indicado, cualquier aficionado puede cambiar su vida de la noche a la mañana.

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