Mira a continuación los resultados del sorteo de Kábala del martes 20 de enero. También consulta la combinación de Chau Chamba.
Kábala: resultados del sorteo del martes 20 de enero
¿Cuánto es el pozo para este día de enero?
El Pozo Buenazo para el sorteo del martes 20 de enero, que tiene un pozo acumulado de S/5'729,425.
¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?
Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del martes 20 de enero de 2026.
¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del martes 20 de enero de 2026.
¿Qué días se realizan los sorteos?
Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.
¿Cómo cobrar los premios sorteados?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.
Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.
Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.
• Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.
• Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.
• Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.
