Mira a continuación los resultados del sorteo de Kábala del jueves 18 de diciembre. También consulta la combinación de Chau Chamba.
Kábala: resultados del sorteo del jueves 18 de diciembre
¿Cuánto es el pozo para este día de diciembre?
El Pozo Buenazo para el sorteo del jueves 18 de diciembre es de S/4'800,115.
¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?
Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del jueves 18 de diciembre.
¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del jueves 18 de diciembre.
¿Qué días se realizan los sorteos?
Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.
¿Cómo cobrar los premios sorteados?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.
Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.
Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.
• Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.
• Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.
• Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.
Consulta los resultados de la Kábala del jueves, que tiene un Pozo Buenazo de S/4'800,115. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.
Consulta los resultados de la Kábala del jueves, que tiene un Pozo Buenazo de S/4'800,115. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.