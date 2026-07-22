Por Redacción EC

Mira a continuación los resultados del sorteo de del jueves 23 de julio También consulta la combinación de Chau Chamba.

Kábala: resultados del sorteo del jueves 23 de julio

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¿Cuánto es el pozo para este día de julio?

El Pozo Buenazo para el sorteo del jueves 23 de julio es de S/ 502,725 .

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¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?

Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del jueves 23 de julio.

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¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?

Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del martes 21 de julio.

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¿Qué días se realizan los sorteos?

Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.

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¿Cómo cobrar los premios sorteados?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

19:30

• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

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• Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.

Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.

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Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.

• Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.

• Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.

• Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.

19:29

Consulta los resultados de la Kábala del jueves, que tiene un Pozo Buenazo de S/ 502,725. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.