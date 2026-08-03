Mira a continuación los resultados del sorteo de Kábala del martes 4 de agosto. También consulta la combinación de Chau Chamba.
Kábala: resultados del sorteo del martes 4 de agosto
15:45
- ¿Cuánto es el pozo para este día de agosto?
- El Pozo Buenazo para el sorteo del martes 4 de agosto es de S/749,497.
15:44
- ¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?
- Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del martes 4 de agosto.
15:42
- ¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?
- Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del martes 4 de agosto.
15:42
- ¿Qué días se realizan los sorteos?
- Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.
15:42
- ¿Cómo cobrar los premios sorteados?
- Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
15:42
- • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
15:42
- • Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.
- Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.
15:41
- Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.
- • Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.
- • Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.
- • Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.
15:40
Consulta los resultados de la Kábala del martes, que tiene un Pozo Buenazo de S/749,497. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.
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Consulta los resultados de la Kábala del martes, que tiene un Pozo Buenazo de S/749,497. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.