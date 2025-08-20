/ ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.
Mira a continuación los resultados del sorteo de La Kábala del martes 19 de agosto. También consulta la combinación de Chau Chamba.
• Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.
Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.
Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.
• Recibido → En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.
• Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.
• Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.
Consulta los resultados de La Kábala del jueves, que tiene un Pozo Buenazo de S/1′555,304. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.
