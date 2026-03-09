Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Mira a continuación los resultados del sorteo de Kábala del martes 10 de marzo. También consulta la combinación de Chau Chamba.
Kábala: resultados del sorteo del martes 10 de marzo
- ¿Cuánto es el pozo para este día de marzo?
- El Pozo Buenazo para el sorteo del martes 10 de marzo es de S/811,977.
- ¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?
Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del martes 10 de marzo.
- ¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del martes 10 de marzo.
- ¿Qué días se realizan los sorteos?
Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.
- ¿Cómo cobrar los premios sorteados?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
- • Paso 1 : Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- • Paso 2 : Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
- • Paso 3 : selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.
Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.
Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.
- • Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.
- • Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.
- • Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.
Consulta los resultados de la Kábala del sábado, que tiene un Pozo Buenazo de S/811,977. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.
