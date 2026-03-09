Resumen

Mira a continuación los resultados del sorteo de del martes 10 de marzo. También consulta la combinación de Chau Chamba.

Kábala: resultados del sorteo del martes 10 de marzo

19:21
  • ¿Cuánto es el pozo para este día de marzo?

  • El Pozo Buenazo para el sorteo del martes 10 de marzo es de S/811,977.
19:20
  • ¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?

Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del martes 10 de marzo.

19:20
  • ¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?

Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del martes 10 de marzo.

19:19
  • ¿Qué días se realizan los sorteos?

Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.

19:19
  • ¿Cómo cobrar los premios sorteados?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

19:19
  • •  Paso 1  : Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
  • •  Paso 2  : Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
19:19
  • •  Paso 3  : selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.

Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.

19:19

Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.

  • •  Recibido  – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.
  • •  Cobrado  → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.
  • •  Denegado  → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.

19:18

