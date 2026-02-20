Kábala: sigue los resultados del pozo buenazo del sábado 21 de febrero

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Mira a continuación los resultados del sorteo de Kábala del sábado 21 de febrero. También consulta la combinación de Chau Chamba.
Kábala: resultados del sorteo del sábado 21 de febrero
¿Cuánto es el pozo para este día de febrero?
El Pozo Buenazo del sábado 21 de febrero es de S/ 461,365.
¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?
Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del sábado 21 de febrero.
¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del sábado 21 de febrero.
¿Qué días se realizan los sorteos?
Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.
¿Cómo cobrar los premios sorteados?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.
Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.
Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.
• Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.
• Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.
• Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.
