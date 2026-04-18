Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Mira a continuación los resultados del sorteo de Kábala del sábado 11 de abril. También consulta la combinación de Chau Chamba.
Kábala: resultados del sorteo del sábado 11 de abril
KÁBALA | Resultados del sábado 11 de abril.
• La jugada ganadora quedó conformada de la siguiente manera: 24 - 09 - 20 - 32 - 25 - 10
GANADORES
• Con 6 aciertos: 0 ganadores
• Con 5 aciertos: 3 ganadores
• Con 4 aciertos: 190 ganadores
KÁBALA | ¿A cuánto asciende el Pozo Buenazo?
Al no haber ganador con 6 aciertos, el Pozo Buenazo para el próximo sorteo asciende a S/1'490,180.
CHAU CHAMBA | Resultados del sábado 11 de abril.
• La jugada ganadora quedó conformada de la siguiente manera: 35 - 17 - 11 - 20 - 13 - 37
GANADORES
• Con 6 aciertos: 0 ganadores
• Con 5 aciertos: 2 ganadores
• Con 4 aciertos: 34 ganadores
¡INICIÓ EL SORTEO!
Cobra tus premios en TinkaNet.
¡Recuerda! Cuida tu billete jugado, podrías ser el próximo ganador.
Recuerda que hoy también se sortea el Chau Chamba.
¿Dónde se compran los boletos?
Los boletos de La Kábala están disponibles en cualquier punto de venta de Intralot: quioscos, bodegas, farmacias y supermercados afiliados. También puedes jugar de forma online desde su página web o aplicación móvil, lo cual te da la ventaja de participar sin salir de casa.
¿Cuándo y dónde se juega?
Los sorteos se realizan tres veces por semana: martes, jueves y sábado. Puedes verlos en vivo por televisión o seguir los resultados en la web oficial de Intralot o en puntos de venta autorizados. La emoción crece esos días, cuando muchos cruzan los dedos esperando un golpe de suerte.
¿Cuánto cuesta participar?
Cada jugada cuesta S/1.50, y puedes hacer varias en un solo boleto. Algunos jugadores repiten los mismos números semana tras semana, mientras que otros prueban combinaciones diferentes cada vez. Incluso existen estrategias basadas en fechas especiales o supersticiones familiares.
¿Cómo se juega?
Participar es fácil. Solo debes elegir 6 números del 1 al 40 por cada jugada. Si los seis números coinciden con los que salen en el sorteo, ¡ganas el pozo! También puedes llevarte premios menores si aciertas 4 o 5 números. Puedes hacer tu jugada de forma manual (eligiendo los números tú) o automática (el sistema los elige al azar).
- Estos son los combos que puedes comprar; ahorrando por cada jugada.
- ¿Cómo jugar la Kábala?
Jugar Kábala por internet es fácil y rápido, solo debes marcar 6 números o más en la zona de juego, confirmar tu compra. ¡Y ya estarás participando por el Pozo Buenazo!
- Paso 1: Elige tu jugada
Para una jugada simple de S/ 2, debes marcar en la zona de juego 6 números de un total de 40.
- Si deseas, también puedes seleccionar la opción CHAU CHAMBA, participarás con los mismos 6 números, en un segundo sorteo, cuyo premio es de S/ 5,000 mensuales netos durante los próximos 20 años.
- El costo de la opción Kábala Chau Chamba es de S/ 1 adicional al precio de una jugada simple de Kábala. Al elegir tus 6 números de Kábala y seleccionar el casillero CHAU CHAMBA, el costo total sería de S/ 3.
- Para aumentar tus posibilidades de ganar, puedes:
- • Marcar más de una Jugada en la zona de juego (Jugada B, Jugada C, Jugada D).
- • Realizar una jugada múltiple, marcando más de 6 números en tu jugada. En este caso se realizarán todas las combinaciones posibles de 6 números con los números que elegiste. Si marcas la opción Chau Chamba , esta se aplicará para todas las jugadas generadas.
- Paso 2: Finaliza tu compra
Haz clic en el botón «Finaliza tu compra» para confirmar tu compra y listo. Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego. También los podrás ver en este en vivo de El Comercio.
- ¿Cuánto es el pozo para este día de abril?
El Pozo Buenazo para el sorteo del sábado 11 de abril es de S/1′442,162.
- ¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?
Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del sábado 11 de abril.
- ¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del sábado 11 de abril.
- ¿Qué días se realizan los sorteos?
Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.
- ¿Cómo cobrar los premios sorteados?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
- • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
- • Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.
Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.
- Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.
- • Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.
- • Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.
- • Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.
Consulta los resultados de la Kábala del sábado, que tiene un Pozo Buenazo de S/1′442,162. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.
Consulta los resultados de la Kábala del sábado, que tiene un Pozo Buenazo de S/1′442,162. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.