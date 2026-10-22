Por Redacción EC

Mira a continuación los resultados del sorteo de del jueves 22 de octubre. También consulta la combinación de Chau Chamba.

Kábala: resultados del sorteo del jueves 22 de octubre

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  • Para aumentar tus posibilidades de ganar, puedes:
  • • Marcar más de una Jugada en la zona de juego (Jugada B, Jugada C, Jugada D).
  • • Realizar una jugada múltiple, marcando más de 6 números en tu jugada. En este caso se realizarán todas las combinaciones posibles de 6 números con los números que elegiste. Si marcas la opción Chau Chamba , esta se aplicará para todas las jugadas generadas.
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  • Paso 2: Finaliza tu compra
  • Haz clic en el botón «Finaliza tu compra» para confirmar tu compra y listo. Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego. También los podrás ver en este en vivo de El Comercio.
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  • ¿Cuánto es el pozo para este día de octubre?
  • El Pozo Buenazo para el sorteo del jueves 22 de octubre es de S/1′507,706.
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  • ¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?
  • Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del jueves 22 de octubre.
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  • ¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?
  • Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del jueves 22 de octubre.
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  • ¿Qué días se realizan los sorteos?
  • Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.
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  • ¿Cómo cobrar los premios sorteados?
  • Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
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  • • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
  • • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
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  • • Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.
  • Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.
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  • Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.
  • • Recibido → En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.
  • • Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.
  • • Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.
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  • Consulta los resultados de la Kábala del jueves, que tiene un Pozo Buenazo de S/1′507,706. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.