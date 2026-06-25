Mira a continuación los resultados del sorteo de Kábala del jueves 25 de junio También consulta la combinación de Chau Chamba.
Kábala: resultados del sorteo del jueves 25 de junio
03:56
- Estos son los combos que puedes comprar; ahorrando por cada jugada.
03:55
- ¿Cómo jugar la Kábala?
- Jugar Kábala por internet es fácil y rápido, solo debes marcar 6 números o más en la zona de juego, confirmar tu compra. ¡Y ya estarás participando por el Pozo Buenazo!
03:55
- Paso 1: Elige tu jugada
- Para una jugada simple de S/ 2, debes marcar en la zona de juego 6 números de un total de 40.
03:55
- Si deseas, también puedes seleccionar la opción CHAU CHAMBA, participarás con los mismos 6 números, en un segundo sorteo, cuyo premio es de S/ 5,000 mensuales netos durante los próximos 20 años.
03:54
- El costo de la opción Kábala Chau Chamba es de S/ 1 adicional al precio de una jugada simple de Kábala. Al elegir tus 6 números de Kábala y seleccionar el casillero CHAU CHAMBA, el costo total sería de /S 3.
03:54
- Para aumentar tus posibilidades de ganar, puedes:
- • Marcar más de una Jugada en la zona de juego (Jugada B, Jugada C, Jugada D).
- • Realizar una jugada múltiple, marcando más de 6 números en tu jugada. En este caso se realizarán todas las combinaciones posibles de 6 números con los números que elegiste. Si marcas la opción Chau Chamba , esta se aplicará para todas las jugadas generadas.
03:53
- Paso 2: Finaliza tu compra
- Haz clic en el botón «Finaliza tu compra» para confirmar tu compra y listo. Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego. También los podrás ver en este en vivo de El Comercio.
03:53
- ¿Cuánto es el pozo para este día de junio?
- El Pozo Buenazo para el sorteo del jueves 25 de junio es de S/3′154,026.
03:52
- ¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?
- Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del jueves 25 de junio.
03:51
- ¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?
- Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del jueves 25 de junio.
03:51
- ¿Qué días se realizan los sorteos?
- Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.
03:50
- ¿Cómo cobrar los premios sorteados?
- Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
03:50
- • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
03:50
- • Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.
- Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.
03:50
- Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.
- • Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.
- • Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.
- • Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.
03:47
Consulta los resultados de la Kábala del jueves, que tiene un Pozo Buenazo de S/3′154,026. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.
Seguir temas
Consulta los resultados de la Kábala del jueves, que tiene un Pozo Buenazo de S/3′154,026. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.