Por Redacción EC

Mira a continuación los resultados del sorteo de del martes 28 de julio También consulta la combinación de Chau Chamba.

Kábala: resultados del sorteo del martes 28 de julio

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Paso 1: Elige tu jugada

Para una jugada simple de S/ 2, debes marcar en la zona de juego 6 números de un total de 40.

Paso 1: Elige tu jugada
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Si deseas, también puedes seleccionar la opción CHAU CHAMBA, participarás con los mismos 6 números, en un segundo sorteo, cuyo premio es de S/ 5,000 mensuales netos durante los próximos 20 años.

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El costo de la opción Kábala Chau Chamba es de S/ 1 adicional al precio de una jugada simple de Kábala. Al elegir tus 6 números de Kábala y seleccionar el casillero CHAU CHAMBA, el costo total sería de /S 3.

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Para aumentar tus posibilidades de ganar, puedes:

• Marcar más de una Jugada en la zona de juego (Jugada B, Jugada C, Jugada D).

• Realizar una jugada múltiple, marcando más de 6 números en tu jugada. En este caso se realizarán todas las combinaciones posibles de 6 números con los números que elegiste. Si marcas la opción Chau Chamba , esta se aplicará para todas las jugadas generadas.

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Paso 2: Finaliza tu compra

Haz clic en el botón «Finaliza tu compra» para confirmar tu compra y listo. Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego. También los podrás ver en este en vivo de El Comercio.

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¿Cuánto es el pozo para este día de julio?

El Pozo Buenazo para el sorteo del martes 28 de julio es de S/ 600,166..

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¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?

Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del martes 28 de julio.

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  • ¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?

Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del martes 28 de julio.

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  • ¿Qué días se realizan los sorteos?

Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.

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  • ¿Cómo cobrar los premios sorteados?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

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• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

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• Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.

Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.

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Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.

• Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.

• Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.

• Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.

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Consulta los resultados de la Kábala del martes, que tiene un Pozo Buenazo de S/ 600,166. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.