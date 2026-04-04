Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Mira a continuación los resultados del sorteo de Kábala del sábado 4 de abril. También consulta la combinación de Chau Chamba.
Kábala: resultados del sorteo del sábado 4 de abril
KÁBALA | Resultados del sábado 4 de abril
• La jugada ganadora quedó conformada de la siguiente manera: 12 - 18 - 14 - 40 - 34 - 10
GANADORES
• Con 6 aciertos: 0 ganadores
• Con 5 aciertos: 5 ganadores
• Con 4 aciertos: 209 ganadores
KÁBALA | ¿A cuánto asciende el Pozo Buenazo?
Al no haber ganador con 6 aciertos, el Pozo Buenazo para el próximo sorteo asciende a S/1'345,489.
CHAU CHAMBA | Resultados del sábado 4 de abril
• La jugada ganadora quedó conformada de la siguiente manera: 22 - 27 - 19 - 04 - 26 - 10
GANADORES
• Con 6 aciertos: 0 ganadores
• Con 5 aciertos: 1 ganadores
• Con 4 aciertos: 78 ganadores
¡INICIÓ EL SORTEO!
En 1 hora inicia el sorteo.
Recuerda que el pozo buenazo de hoy será de S/ 1'301,182.
- ¿Dónde Jugar La Kábala?
Existen dos formas de jugar La Kábala. Hazlo en los Puntos de la Suerte ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional, acercándote en horario de atención. O también jugar la Kábala online: regístrate en La Tinka, recarga tu cuenta y juega desde donde estés.
- ¿Cómo puedo ganar los premios de La Kábala?
Para ganar el Pozo Buenazo hay que acertar los 6 números del sorteo de 40 bolillas. O con menos aciertos puedes llevarte otros premios de La Kábala resultados. Esta es una guía paso a paso para jugar y ganar con esta lotería.
· Compra tu cartilla de La Kábala desde S/.2 soles.
· Marca 6 de los 40 números disponibles en la cartilla (jugada simple).
· Si marcas más de 6 números tendrás más opciones de ganar.
· Agrega S/.1 soles más a tu jugada y participa del sorteo de Chau Chamba.
· Recibe un ticket por tu jugada (contiene el código de barras o QR).
· Revisa el sorteo y resultados de Kábala hoy para cotejar tus números.
· Con 6 aciertos te llevarás el Pozo Buenazo de la Kábala.
· Con menos de 6 aciertos puedes llevarte otros premios de la Kábala.
- Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.
- • Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.
- • Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.
- • Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.
- ¿DÓNDE JUGAR LA KÁBALA?
- Existen dos formas de jugar la Kábala .
- • Puntos de la Suerte : ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.
- • Kábala Online : recarga tu cuenta y juega desde donde estés.
- Revisa la transmisión del último sorteo de Kábala.
- Para aumentar tus posibilidades de ganar, puedes:
• Marcar más de una Jugada en la zona de juego (Jugada B, Jugada C, Jugada D).
• Realizar una jugada múltiple, marcando más de 6 números en tu jugada. En este caso se realizarán todas las combinaciones posibles de 6 números con los números que elegiste. Si marcas la opción Chau Chamba , esta se aplicará para todas las jugadas generadas.
- ¡Recuerda que puedes cobrar tu premio desde 1 Sol! Esta noche, tu suerte puede empezar a cambiar con Kábala.
- ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA?
Puedes jugar el sorteo hasta las 20:50 de la noche donde se emiten las bolillas ganadoras.
- Revisa los resultados del último sorteo de Kábala.
- Cobra tus premios en TinkaNet.
- ¿DÓNDE JUGAR LA KÁBALA?
- Existen dos formas de jugar la Kábala .
- • Puntos de la Suerte : ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.
- • Kábala Online : recarga tu cuenta y juega desde donde estés.
- ¡AÚN ESTÁS A TIEMPO DE RETAR A TU SUERTE!
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del sábado 4 de abril.
- ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA?
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del sorteo.
- ¿Cómo cobrar premios de La Kábala?
¿Y si eres uno de los afortunados ganadores de La Kábala resultados? Entonces tienes a disposición más de un método para cobrar los premios. Por ejemplo, en los Puntos de la Suerte puedes cobrar hasta S/.1,999 soles previa presentación del ticket ganador.
Otra forma más segura de cobrar es a través del aplicativo Tinkanet. Regístrate vía web y cobra tus premios de la Kábala de manera virtual, vía transferencia bancaria o usando tarjeta VISA. El abono de montos elevados se efectuará 30 días después de validada la solicitud de pago.
Pozo Buenazo de la Kábala
Es el pozo millonario de la Kábala. Si el pozo no revienta luego del sorteo de números, irá creciendo cada vez. Puede llegar a acumular más de dos millones de soles, incluso. En caso reviente, el siguiente sorteo de Kábala empezará con un pozo de S/.300,000 soles.
- ¿A CUÁNTO ASCIENDE EL POZO BUENAZO?
Debido que en el último sorteo no hubo ganador, el Pozo Buenazo para el próximo sorteo será de S/1′301,182.
- ¡Recuerda! Cuida tu billete jugado, podrías ser el próximo ganador.
- Recuerda que hoy también se sortea el Chau Chamba.
- ¿Cómo jugar Kábala? Guía paso a paso
Todos los martes, jueves y sábado a las 10:00 pm se juega el premio millonario de la Kábala. Compra tu cartilla, marcar tus números de la suerte y consulta a qué hora juega Kábala hoy. Si aciertas los seis números del sorteo ganarás el Pozo Buenazo de la Kábala.
Compra tu cartilla de la lotería (online o en punto de venta) desde S/.2 soles.
Marca 6 números de los 40 disponibles en la cartilla (jugada simple).
Puedes marcar más de 6 números para tener más chance de éxito.
O también puedes realizar jugadas múltiples (más de una cartilla).
Agrega S/.1 soles más a tu jugada y participa del sorteo de Chau Chamba.
Finaliza tu jugada y recibe un ticket (contiene el código de barras o QR).
Infórmate a qué hora juega Kábala hoy para conocer los resultados del sorteo.
Si acertaste los 6 números del sorteo ganarás el Pozo Buenazo de la Kábala.
Si tienes menos de 6 aciertos, ganarás otros premios de Kábala.
- Con los COMBOS de La Tinka, Kábala y/o Gana Diario no volverás a perderte un solo sorteo.
- ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA?
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del sábado 4 de abril.
- ¿A CUÁNTO ASCIENDE EL POZO BUENAZO?
Debido que en el último sorteo no hubo ganador, el Pozo Buenazo para el próximo sorteo será de S/1′301,182.
- Estos son los combos que puedes comprar; ahorrando por cada jugada.
- ¿Cómo jugar la Kábala?
Jugar Kábala por internet es fácil y rápido, solo debes marcar 6 números o más en la zona de juego, confirmar tu compra. ¡Y ya estarás participando por el Pozo Buenazo!
- Paso 1: Elige tu jugada
Para una jugada simple de S/ 2, debes marcar en la zona de juego 6 números de un total de 40.
Si deseas, también puedes seleccionar la opción CHAU CHAMBA, participarás con los mismos 6 números, en un segundo sorteo, cuyo premio es de S/ 5,000 mensuales netos durante los próximos 20 años.
El costo de la opción Kábala Chau Chamba es de S/ 1 adicional al precio de una jugada simple de Kábala. Al elegir tus 6 números de Kábala y seleccionar el casillero CHAU CHAMBA, el costo total sería de S/ 3.
- Para aumentar tus posibilidades de ganar, puedes:
• Marcar más de una Jugada en la zona de juego (Jugada B, Jugada C, Jugada D).
• Realizar una jugada múltiple, marcando más de 6 números en tu jugada. En este caso se realizarán todas las combinaciones posibles de 6 números con los números que elegiste. Si marcas la opción Chau Chamba , esta se aplicará para todas las jugadas generadas.
- Paso 2: Finaliza tu compra
Haz clic en el botón «Finaliza tu compra» para confirmar tu compra y listo. Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego. También los podrás ver en este en vivo de El Comercio.
- ¿Cuánto es el pozo para este día de abril?
El Pozo Buenazo para el sorteo del sábado 4 de abril es de S/1′301,182.
- ¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?
Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del sábado 4 de abril.
- ¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del sábado 4 de abril.
- ¿Qué días se realizan los sorteos?
Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.
- ¿Cómo cobrar los premios sorteados?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
- • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
- • Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.
Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.
Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.
- • Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.
- • Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.
- • Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.
Consulta los resultados de la Kábala del sábado, que tiene un Pozo Buenazo de S/1′301,182. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.
Consulta los resultados de la Kábala del sábado, que tiene un Pozo Buenazo de S/1′301,182. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.