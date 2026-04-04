Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Mira a continuación los resultados del sorteo de del sábado 4 de abril. También consulta la combinación de Chau Chamba.

Kábala: resultados del sorteo del sábado 4 de abril

22:08

KÁBALA | Resultados del sábado 4 de abril

• La jugada ganadora quedó conformada de la siguiente manera: 12 - 18 - 14 - 40 - 34 - 10

22:08

GANADORES

• Con 6 aciertos: 0 ganadores

• Con 5 aciertos: 5 ganadores

• Con 4 aciertos: 209 ganadores

22:07

KÁBALA | ¿A cuánto asciende el Pozo Buenazo?

Al no haber ganador con 6 aciertos, el Pozo Buenazo para el próximo sorteo asciende a S/1'345,489.

22:06

CHAU CHAMBA | Resultados del sábado 4 de abril

• La jugada ganadora quedó conformada de la siguiente manera: 22 - 27 - 19 - 04 - 26 - 10

22:05

GANADORES

• Con 6 aciertos: 0 ganadores

• Con 5 aciertos: 1 ganadores

• Con 4 aciertos: 78 ganadores

22:02

¡INICIÓ EL SORTEO!

20:56

En 1 hora inicia el sorteo.

18:34

Recuerda que el pozo buenazo de hoy será de S/ 1'301,182.

16:18
  • ¿Dónde Jugar La Kábala?

Existen dos formas de jugar La Kábala. Hazlo en los Puntos de la Suerte ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional, acercándote en horario de atención. O también jugar la Kábala online: regístrate en La Tinka, recarga tu cuenta y juega desde donde estés.

16:15
  • ¿Cómo puedo ganar los premios de La Kábala?

Para ganar el Pozo Buenazo hay que acertar los 6 números del sorteo de 40 bolillas. O con menos aciertos puedes llevarte otros premios de La Kábala resultados. Esta es una guía paso a paso para jugar y ganar con esta lotería.

·     Compra tu cartilla de La Kábala desde S/.2 soles.

·     Marca 6 de los 40 números disponibles en la cartilla (jugada simple).

·     Si marcas más de 6 números tendrás más opciones de ganar.

·     Agrega S/.1 soles más a tu jugada y participa del sorteo de Chau Chamba.

·     Recibe un ticket por tu jugada (contiene el código de barras o QR).

·     Revisa el sorteo y resultados de Kábala hoy para cotejar tus números.

·     Con 6 aciertos te llevarás el Pozo Buenazo de la Kábala.

·     Con menos de 6 aciertos puedes llevarte otros premios de la Kábala.

15:30
  • Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.

  • • Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.

  • • Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.

  • • Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.
15:20
  • ¿DÓNDE JUGAR LA KÁBALA?

  • Existen dos formas de jugar la Kábala .

  • • Puntos de la Suerte : ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.

  • • Kábala Online : recarga tu cuenta y juega desde donde estés.
15:10
  • Revisa la transmisión del último sorteo de Kábala.
15:05
  • Para aumentar tus posibilidades de ganar, puedes:

• Marcar más de una Jugada en la zona de juego (Jugada B, Jugada C, Jugada D).

• Realizar una jugada múltiple, marcando más de 6 números en tu jugada. En este caso se realizarán todas las combinaciones posibles de 6 números con los números que elegiste. Si marcas la opción Chau Chamba , esta se aplicará para todas las jugadas generadas.

15:01
  • ¡Recuerda que puedes cobrar tu premio desde 1 Sol! Esta noche, tu suerte puede empezar a cambiar con Kábala.
14:58
  • ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA?

Puedes jugar el sorteo hasta las 20:50 de la noche donde se emiten las bolillas ganadoras.

14:46
  • Revisa los resultados del último sorteo de Kábala.
14:10
  • Cobra tus premios en TinkaNet.
14:02
  • ¿DÓNDE JUGAR LA KÁBALA?

  • Existen dos formas de jugar la Kábala .

  • • Puntos de la Suerte : ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.

  • • Kábala Online : recarga tu cuenta y juega desde donde estés.
13:50
  • ¡AÚN ESTÁS A TIEMPO DE RETAR A TU SUERTE!

Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del sábado 4 de abril.

13:48
  • ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA?

Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del sorteo.

13:47
  • ¿Cómo cobrar premios de La Kábala?

¿Y si eres uno de los afortunados ganadores de La Kábala resultados? Entonces tienes a disposición más de un método para cobrar los premios. Por ejemplo, en los Puntos de la Suerte puedes cobrar hasta S/.1,999 soles previa presentación del ticket ganador.

13:47

Otra forma más segura de cobrar es a través del aplicativo Tinkanet. Regístrate vía web y cobra tus premios de la Kábala de manera virtual, vía transferencia bancaria o usando tarjeta VISA. El abono de montos elevados se efectuará 30 días después de validada la solicitud de pago.

12:23

Pozo Buenazo de la Kábala

Es el pozo millonario de la Kábala. Si el pozo no revienta luego del sorteo de números, irá creciendo cada vez. Puede llegar a acumular más de dos millones de soles, incluso. En caso reviente, el siguiente sorteo de Kábala empezará con un pozo de S/.300,000 soles.

12:00
  • ¿A CUÁNTO ASCIENDE EL POZO BUENAZO?

Debido que en el último sorteo no hubo ganador, el Pozo Buenazo para el próximo sorteo será de S/1′301,182.

11:50
  • ¡Recuerda! Cuida tu billete jugado, podrías ser el próximo ganador.
11:47
  • Recuerda que hoy también se sortea el Chau Chamba.
11:23
  • ¿Cómo jugar Kábala? Guía paso a paso

Todos los martes, jueves y sábado a las 10:00 pm se juega el premio millonario de la Kábala. Compra tu cartilla, marcar tus números de la suerte y consulta a qué hora juega Kábala hoy. Si aciertas los seis números del sorteo ganarás el Pozo Buenazo de la Kábala.

Compra tu cartilla de la lotería (online o en punto de venta) desde S/.2 soles.

Marca 6 números de los 40 disponibles en la cartilla (jugada simple).

Puedes marcar más de 6 números para tener más chance de éxito.

O también puedes realizar jugadas múltiples (más de una cartilla).

Agrega S/.1 soles más a tu jugada y participa del sorteo de Chau Chamba.

Finaliza tu jugada y recibe un ticket (contiene el código de barras o QR).

Infórmate a qué hora juega Kábala hoy para conocer los resultados del sorteo.

Si acertaste los 6 números del sorteo ganarás el Pozo Buenazo de la Kábala.

Si tienes menos de 6 aciertos, ganarás otros premios de Kábala.

10:10
  • Con los COMBOS de La Tinka, Kábala y/o Gana Diario no volverás a perderte un solo sorteo.
10:05
  • ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA?

Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del sábado 4 de abril.

10:02
  • ¿A CUÁNTO ASCIENDE EL POZO BUENAZO?

Debido que en el último sorteo no hubo ganador, el Pozo Buenazo para el próximo sorteo será de S/1′301,182.

02:58
  • Estos son los combos que puedes comprar; ahorrando por cada jugada.
02:57
  • ¿Cómo jugar la Kábala?

Jugar Kábala por internet es fácil y rápido, solo debes marcar 6 números o más en la zona de juego, confirmar tu compra. ¡Y ya estarás participando por el Pozo Buenazo!

02:56
  • Paso 1: Elige tu jugada

Para una jugada simple de S/ 2, debes marcar en la zona de juego 6 números de un total de 40.

02:56

Si deseas, también puedes seleccionar la opción CHAU CHAMBA, participarás con los mismos 6 números, en un segundo sorteo, cuyo premio es de S/ 5,000 mensuales netos durante los próximos 20 años.

02:55

El costo de la opción Kábala Chau Chamba es de S/ 1 adicional al precio de una jugada simple de Kábala. Al elegir tus 6 números de Kábala y seleccionar el casillero CHAU CHAMBA, el costo total sería de S/ 3.

02:55
  • Para aumentar tus posibilidades de ganar, puedes:

• Marcar más de una Jugada en la zona de juego (Jugada B, Jugada C, Jugada D).

• Realizar una jugada múltiple, marcando más de 6 números en tu jugada. En este caso se realizarán todas las combinaciones posibles de 6 números con los números que elegiste. Si marcas la opción Chau Chamba , esta se aplicará para todas las jugadas generadas.

02:55
  • Paso 2: Finaliza tu compra

Haz clic en el botón «Finaliza tu compra» para confirmar tu compra y listo. Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego. También los podrás ver en este en vivo de El Comercio.

02:54
  • ¿Cuánto es el pozo para este día de abril?

El Pozo Buenazo para el sorteo del sábado 4 de abril es de S/1′301,182.

02:54
  • ¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?

Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del sábado 4 de abril.

02:53
  • ¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?

Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del sábado 4 de abril.

02:53
  • ¿Qué días se realizan los sorteos?

Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.

02:52
  • ¿Cómo cobrar los premios sorteados?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

02:52
  • • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

  • • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
02:51
  • • Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.

Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.

02:51

Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.

  • • Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.

  • • Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.

  • • Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.
02:51

Consulta los resultados de la Kábala del sábado, que tiene un Pozo Buenazo de S/1′301,182. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.