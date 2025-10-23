Redacción EC
Redacción EC

Kábala: resultados del sorteo del jueves 23 de octubre

Mira a continuación los resultados del sorteo de del jueves 23 de octubre. También consulta la combinación de Chau Chamba.

02:59

Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.

Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.

Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.

Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.

02:58

Consulta los resultados de la Kábala del jueves, que tiene un Pozo Buenazo de S/3′314,359. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.

TAGS