La Kábala del jueves 12 de febrero de 2026: pozo, hora del sorteo y resultados

Mira a continuación los resultados del sorteo de del jueves 12 de febrero. También consulta la combinación de Chau Chamba.

Kábala: resultados del sorteo del jueves 12 de febrero

09:33
  • ¿Cómo jugar Kábala? Guía paso a paso

Todos los martes, jueves y sábado a las 10:00 pm se juega el premio millonario de la Kábala. Compra tu cartilla, marcar tus números de la suerte y consulta a qué hora juega Kábala hoy. Si aciertas los seis números del sorteo ganarás el Pozo Buenazo de la Kábala.

  • Compra tu cartilla de la lotería (online o en punto de venta) desde S/.2 soles.
  • Marca 6 números de los 40 disponibles en la cartilla (jugada simple).
  • Puedes marcar más de 6 números para tener más chance de éxito.
  • O también puedes realizar jugadas múltiples (más de una cartilla).
  • Agrega S/.1 soles más a tu jugada y participa del sorteo de Chau Chamba.
  • Finaliza tu jugada y recibe un ticket (contiene el código de barras o QR).
  • Infórmate a qué hora juega Kábala hoy para conocer los resultados del sorteo.
  • Si acertaste los 6 números del sorteo ganarás el Pozo Buenazo de la Kábala.
  • Si tienes menos de 6 aciertos, ganarás otros premios de Kábala.
09:30

¿Cuánto es el pozo para este día de febrero?

El Pozo Buenazo del jueves 12 de febrero es de S/ 6, 409, 806.

09:30
  • ¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?

Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del jueves 12 de febrero.

09:29
  • ¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?

Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del jueves 12 de febrero.

09:29
  • ¿Qué días se realizan los sorteos?

Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.

09:28
  • ¿Cómo cobrar los premios sorteados?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

09:28
  • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

  • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
09:28
  • Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.

Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.

09:27

Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.

• Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.

• Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.

• Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.

09:26

Conoce aquí los resultados de Kábala del jueves 12 de febrero, que tiene un pozo acumulado de S/ 6, 409, 806. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.

