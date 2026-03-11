Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Mira a continuación los resultados del sorteo de Kábala del jueves 12 de marzo. También consulta la combinación de Chau Chamba.
Kábala: resultados del sorteo del jueves 12 de marzo
- ¿Cómo jugar La Kábala?
Todos los martes, jueves y sábado a las 10:00 pm se juega el premio millonario de la Kábala. Compra tu cartilla, marcar tus números de la suerte y consulta a qué hora juega Kábala hoy. Si aciertas los seis números del sorteo ganarás el Pozo Buenazo de la Kábala.
- Compra tu cartilla de la lotería (online o en punto de venta) desde S/.2 soles.
- Marca 6 números de los 40 disponibles en la cartilla (jugada simple).
- Puedes marcar más de 6 números para tener más chance de éxito.
- O también puedes realizar jugadas múltiples (más de una cartilla).
- Agrega S/.1 soles más a tu jugada y participa del sorteo de Chau Chamba.
- Finaliza tu jugada y recibe un ticket (contiene el código de barras o QR).
- Infórmate a qué hora juega Kábala hoy para conocer los resultados del sorteo.
- Si acertaste los 6 números del sorteo ganarás el Pozo Buenazo de la Kábala.
- Si tienes menos de 6 aciertos, ganarás otros premios de Kábala.
- ¿Dónde jugar La Kábala?
Existen dos formas de jugar la Kábala .
- • Puntos de la Suerte : ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.
- • Kábala Online : recarga tu cuenta y juega desde donde estés.
- ¿Cuánto es el pozo para este día de marzo?
El Pozo Buenazo para el sorteo del jueves 12 de marzo es de S/857,863.
- ¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?
Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del jueves 12 de marzo.
- ¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del jueves 12 de marzo.
- ¿Qué días se realizan los sorteos?
Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.
- ¿Cómo cobrar los premios sorteados?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
- • Paso 1 : Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- • Paso 2 : Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
- • Paso 3 : selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.
Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.
Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.
- • Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.
- • Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.
- • Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.
