Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Mira a continuación los resultados del sorteo de del jueves 2 de abril. También consulta la combinación de Chau Chamba.

Kábala: resultados del sorteo del jueves 2 de abril

23:20
  • Resultados de la Kábala del jueves 2 de abril.
23:17
  • KÁBALA | Resultados del jueves 2 de abril. 

  • • La jugada ganadora quedó conformada de la siguiente manera: 03 - 39 - 31 - 28 - 04 - 19
23:16
  • GANADORES

• Con 6 aciertos: 0 ganadores

• Con 5 aciertos: 2 ganadores

• Con 4 aciertos: 209 ganadores

23:16
  • KÁBALA | ¿A cuánto asciende el Pozo Buenazo?

  • Al no haber ganador con 6 aciertos, el Pozo Buenazo para el próximo sorteo asciende a S/1'301,182.
23:15
  • CHAU CHAMBA | Resultados del jueves 2 de abril.

  • • La jugada ganadora quedó conformada de la siguiente manera: 25 - 13 - 22 - 32 - 15 - 21
23:13
  • GANADORES

• Con 6 aciertos: 0 ganadores

• Con 5 aciertos: 1 ganadores

• Con 4 aciertos: 38 ganadores

22:56
  • ¿DÓNDE JUGAR LA KÁBALA?

  • Existen dos formas de jugar la Kábala.

  • • Puntos de la Suerte: ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.

  • • Kábala Online: recarga tu cuenta y juega desde donde estés.
22:55
  • Revisa la transmisión del último sorteo de Kábala.
22:54
  • Para aumentar tus posibilidades de ganar, puedes:

• Marcar más de una Jugada en la zona de juego (Jugada B, Jugada C, Jugada D).

• Realizar una jugada múltiple, marcando más de 6 números en tu jugada. En este caso se realizarán todas las combinaciones posibles de 6 números con los números que elegiste. Si marcas la opción Chau Chamba , esta se aplicará para todas las jugadas generadas. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

22:52
  • ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA?

Puedes jugar el sorteo hasta las 20:50 de la noche donde se emiten las bolillas ganadoras.

22:51
  • ¡Recuerda que puedes cobrar tu premio desde 1 Sol! Esta noche, tu suerte puede empezar a cambiar con Kábala.
22:50
  • ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA?

Puedes jugar el sorteo hasta las 20:50 de la noche donde se emiten las bolillas ganadoras.

22:49
  • Revisa los resultados del último sorteo de Kábala.
22:48
  • Cobra tus premios en TinkaNet.
22:47
  • ¿CÓMO COBRAR LOS PREMIOS DE LA KÁBALA?

Existen dos métodos para cobrar rápidamente los premios de la Kábala. Nos referimos al aplicativo Tinkanet y al cobro presencial. Los montos puedes usar cualquiera de estos métodos.

22:46
  • ¿DÓNDE JUGAR LA KÁBALA?

  • Existen dos formas de jugar la Kábala .

  • • Puntos de la Suerte : ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.

  • • Kábala Online : recarga tu cuenta y juega desde donde estés.
18:25
  • ¿CUÁNDO PODRÉ VER LOS RESULTADOS DEL SORTEO?

Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del jueves 3 de abril.

18:15
  • ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA?

Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del sorteo.

18:06
  • ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA?

Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del jueves 2 de abril.

18:00
  • ¡Recuerda! Cuida tu billete jugado, podrías ser el próximo ganador.
17:35
  • Recuerda que hoy también se sortea el Chau Chamba.
17:00
  • Con los COMBOS de La Tinka, Kábala y/o Gana Diario no volverás a perderte un solo sorteo.
16:45
  • ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA?

Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del jueves 2 de abril.

16:43
  • ¿A CUÁNTO ASCIENDE EL POZO BUENAZO?

Debido que en el último sorteo no hubo ganador, el Pozo Buenazo para el próximo sorteo será de S/1′249,302.

14:21

Premios de La Kábala Chau Chamba

Chau Chamba es un sorteo adicional a La Kábala. Para jugar Chau Chamba debes agregar S/.1 sol más a tu jugada simple de La Kábala. Con los mismos seis números que marcaste participas del sorteo de Chau Chamba que ofrece un increíble premio.

14:08

Chau Chamba: Sueldazo

Es el premio mayor de esta lotería. Si aciertas los seis números del sorteo de Chau Chamba ganarás S/.5,000 soles mensuales durante 20 años. Pago garantizado por un banco y que se repartirá en caso de haber más de un ganador.

13:52

¿A qué hora juega La Kábala hoy?

Los sorteos de La Kábala en vivo son a las 10:00 pm todos los martes, jueves y sábados.

13:46

¿Dónde ver resultados de La Kábala premios?

Los resultados de la Kábala se publican en el sitio web de La Tinka y sus redes sociales.

13:01

¿Cuál es el premio mayor de La Kábala?

Es el Pozo Buenazo que ofrece como mínimo S/.300,000 soles y puede llegar a superar los 2 millones de soles.

12:58

¿Cuánto paga La Kábala con 3 aciertos?

Con solo 3 aciertos en una jugada simple de La Kábala puedes ganar S/.3 soles en efectivo.

22:39

Pozo Buenazo de la Kábala

Es el pozo millonario de la Kábala. Si el pozo no revienta luego del sorteo de números, irá creciendo cada vez. Puede llegar a acumular más de dos millones de soles, incluso. En caso reviente, el siguiente sorteo de Kábala empezará con un pozo de S/.300,000 soles.

22:38

¿Cómo jugar la Kábala?

Jugar Kábala por internet es fácil y rápido, solo debes marcar 6 números o más en la zona de juego, confirmar tu compra. ¡Y ya estarás participando por el Pozo Buenazo!

22:38

Paso 1: Elige tu jugada

Para una jugada simple de S/ 2, debes marcar en la zona de juego 6 números de un total de 40.

22:37

Si deseas, también puedes seleccionar la opción CHAU CHAMBA, participarás con los mismos 6 números, en un segundo sorteo, cuyo premio es de S/ 5,000 mensuales netos durante los próximos 20 años.

22:37

El costo de la opción Kábala Chau Chamba es de S/ 1 adicional al precio de una jugada simple de Kábala. Al elegir tus 6 números de Kábala y seleccionar el casillero CHAU CHAMBA, el costo total sería de S/ 3.

22:37

Para aumentar tus posibilidades de ganar, puedes:

• Marcar más de una Jugada en la zona de juego (Jugada B, Jugada C, Jugada D).

• Realizar una jugada múltiple, marcando más de 6 números en tu jugada. En este caso se realizarán todas las combinaciones posibles de 6 números con los números que elegiste. Si marcas la opción Chau Chamba , esta se aplicará para todas las jugadas generadas.

22:37

Paso 2: Finaliza tu compra

Haz clic en el botón (Finaliza tu compra) para confirmar tu compra y listo. Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego. También los podrás ver en este en vivo de El Comercio.

22:35

¿Cuánto es el pozo para este día de abril?

El Pozo Buenazo para el sorteo del jueves 2 de abril es de 1′249,302.

22:34

¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?

Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del jueves 2 de abril.

22:33

¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?

Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del jueves 2 de abril.

22:33

¿Qué días se realizan los sorteos?

Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.

22:32

¿Cómo cobrar los premios sorteados?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

22:32

• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

22:32

• Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.

Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.

22:31

Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.

• Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.

• Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.

• Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.

22:31

Consulta los resultados de la Kábala del jueves, que tiene un Pozo Buenazo de S/1′249,302.  Revisa también las bolillas de Chau Chamba.