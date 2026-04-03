Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Mira a continuación los resultados del sorteo de Kábala del jueves 2 de abril. También consulta la combinación de Chau Chamba.
Kábala: resultados del sorteo del jueves 2 de abril
- Resultados de la Kábala del jueves 2 de abril.
- KÁBALA | Resultados del jueves 2 de abril.
- • La jugada ganadora quedó conformada de la siguiente manera: 03 - 39 - 31 - 28 - 04 - 19
- GANADORES
• Con 6 aciertos: 0 ganadores
• Con 5 aciertos: 2 ganadores
• Con 4 aciertos: 209 ganadores
- KÁBALA | ¿A cuánto asciende el Pozo Buenazo?
- Al no haber ganador con 6 aciertos, el Pozo Buenazo para el próximo sorteo asciende a S/1'301,182.
- CHAU CHAMBA | Resultados del jueves 2 de abril.
- • La jugada ganadora quedó conformada de la siguiente manera: 25 - 13 - 22 - 32 - 15 - 21
- GANADORES
• Con 6 aciertos: 0 ganadores
• Con 5 aciertos: 1 ganadores
• Con 4 aciertos: 38 ganadores
- ¿DÓNDE JUGAR LA KÁBALA?
- Existen dos formas de jugar la Kábala.
- • Puntos de la Suerte: ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.
- • Kábala Online: recarga tu cuenta y juega desde donde estés.
- Revisa la transmisión del último sorteo de Kábala.
- Para aumentar tus posibilidades de ganar, puedes:
• Marcar más de una Jugada en la zona de juego (Jugada B, Jugada C, Jugada D).
• Realizar una jugada múltiple, marcando más de 6 números en tu jugada. En este caso se realizarán todas las combinaciones posibles de 6 números con los números que elegiste. Si marcas la opción Chau Chamba , esta se aplicará para todas las jugadas generadas. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
- ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA?
Puedes jugar el sorteo hasta las 20:50 de la noche donde se emiten las bolillas ganadoras.
- ¡Recuerda que puedes cobrar tu premio desde 1 Sol! Esta noche, tu suerte puede empezar a cambiar con Kábala.
- ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA?
Puedes jugar el sorteo hasta las 20:50 de la noche donde se emiten las bolillas ganadoras.
- Revisa los resultados del último sorteo de Kábala.
- Cobra tus premios en TinkaNet.
- ¿CÓMO COBRAR LOS PREMIOS DE LA KÁBALA?
Existen dos métodos para cobrar rápidamente los premios de la Kábala. Nos referimos al aplicativo Tinkanet y al cobro presencial. Los montos puedes usar cualquiera de estos métodos.
- ¿DÓNDE JUGAR LA KÁBALA?
- Existen dos formas de jugar la Kábala .
- • Puntos de la Suerte : ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.
- • Kábala Online : recarga tu cuenta y juega desde donde estés.
- ¿CUÁNDO PODRÉ VER LOS RESULTADOS DEL SORTEO?
Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del jueves 3 de abril.
- ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA?
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del sorteo.
- ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA?
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del jueves 2 de abril.
- ¡Recuerda! Cuida tu billete jugado, podrías ser el próximo ganador.
- Recuerda que hoy también se sortea el Chau Chamba.
- Con los COMBOS de La Tinka, Kábala y/o Gana Diario no volverás a perderte un solo sorteo.
- ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA LOTERÍA?
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del jueves 2 de abril.
- ¿A CUÁNTO ASCIENDE EL POZO BUENAZO?
Debido que en el último sorteo no hubo ganador, el Pozo Buenazo para el próximo sorteo será de S/1′249,302.
Premios de La Kábala Chau Chamba
Chau Chamba es un sorteo adicional a La Kábala. Para jugar Chau Chamba debes agregar S/.1 sol más a tu jugada simple de La Kábala. Con los mismos seis números que marcaste participas del sorteo de Chau Chamba que ofrece un increíble premio.
Chau Chamba: Sueldazo
Es el premio mayor de esta lotería. Si aciertas los seis números del sorteo de Chau Chamba ganarás S/.5,000 soles mensuales durante 20 años. Pago garantizado por un banco y que se repartirá en caso de haber más de un ganador.
¿A qué hora juega La Kábala hoy?
Los sorteos de La Kábala en vivo son a las 10:00 pm todos los martes, jueves y sábados.
¿Dónde ver resultados de La Kábala premios?
Los resultados de la Kábala se publican en el sitio web de La Tinka y sus redes sociales.
¿Cuál es el premio mayor de La Kábala?
Es el Pozo Buenazo que ofrece como mínimo S/.300,000 soles y puede llegar a superar los 2 millones de soles.
¿Cuánto paga La Kábala con 3 aciertos?
Con solo 3 aciertos en una jugada simple de La Kábala puedes ganar S/.3 soles en efectivo.
Pozo Buenazo de la Kábala
Es el pozo millonario de la Kábala. Si el pozo no revienta luego del sorteo de números, irá creciendo cada vez. Puede llegar a acumular más de dos millones de soles, incluso. En caso reviente, el siguiente sorteo de Kábala empezará con un pozo de S/.300,000 soles.
¿Cómo jugar la Kábala?
Jugar Kábala por internet es fácil y rápido, solo debes marcar 6 números o más en la zona de juego, confirmar tu compra. ¡Y ya estarás participando por el Pozo Buenazo!
Paso 1: Elige tu jugada
Para una jugada simple de S/ 2, debes marcar en la zona de juego 6 números de un total de 40.
Si deseas, también puedes seleccionar la opción CHAU CHAMBA, participarás con los mismos 6 números, en un segundo sorteo, cuyo premio es de S/ 5,000 mensuales netos durante los próximos 20 años.
El costo de la opción Kábala Chau Chamba es de S/ 1 adicional al precio de una jugada simple de Kábala. Al elegir tus 6 números de Kábala y seleccionar el casillero CHAU CHAMBA, el costo total sería de S/ 3.
Para aumentar tus posibilidades de ganar, puedes:
• Marcar más de una Jugada en la zona de juego (Jugada B, Jugada C, Jugada D).
• Realizar una jugada múltiple, marcando más de 6 números en tu jugada. En este caso se realizarán todas las combinaciones posibles de 6 números con los números que elegiste. Si marcas la opción Chau Chamba , esta se aplicará para todas las jugadas generadas.
Paso 2: Finaliza tu compra
Haz clic en el botón (Finaliza tu compra) para confirmar tu compra y listo. Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego. También los podrás ver en este en vivo de El Comercio.
¿Cuánto es el pozo para este día de abril?
El Pozo Buenazo para el sorteo del jueves 2 de abril es de 1′249,302.
¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?
Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del jueves 2 de abril.
¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del jueves 2 de abril.
¿Qué días se realizan los sorteos?
Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.
¿Cómo cobrar los premios sorteados?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.
Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.
Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”.
• Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.
• Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo del tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.
• Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.
Consulta los resultados de la Kábala del jueves, que tiene un Pozo Buenazo de S/1′249,302. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.
Consulta los resultados de la Kábala del jueves, que tiene un Pozo Buenazo de S/1′249,302. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.