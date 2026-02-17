La Kábala HOY EN VIVO, martes 17 de febrero de 2026: sigue aquí el sorteo y conoce los números ganadores

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Mira a continuación los resultados del sorteo de Kábala del martes 17 de febrero. También consulta la combinación de Chau Chamba.
Kábala: resultados del sorteo del martes 17 de febrero
¿Cómo se juega?
Participar es fácil. Solo debes elegir 6 números del 1 al 40 por cada jugada. Si los seis números coinciden con los que salen en el sorteo, ¡ganas el pozo! También puedes llevarte premios menores si aciertas 4 o 5 números. Puedes hacer tu jugada de forma manual (eligiendo los números tú) o automática (el sistema los elige al azar).
¿Qué es La Kábala?
La Kábala es un juego de lotería muy popular en el Perú, operado por Intralot desde hace más de dos décadas. Su promesa es simple pero poderosa: por una pequeña apuesta, puedes ganar un pozo millonario. Este juego ha acompañado a miles de peruanos que sueñan con cambiar su suerte con solo seis números.
¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?
Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del martes 17 de febrero.
¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del martes 17 de febrero.
¿Qué días se realizan los sorteos?
Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.
¿Cómo cobrar los premios sorteados?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.
Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.
