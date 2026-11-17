Mira a continuación los resultados del sorteo de Kábala del martes 17 de noviembre. También consulta la combinación de Chau Chamba.
Kábala: resultados del sorteo del martes 17 de noviembre
10:07
- ¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?
- Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del martes 17 de noviembre.
10:06
- ¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?
- Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del martes 17 de noviembre.
10:05
- ¿Qué días se realizan los sorteos?
- Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.
10:05
- ¿Cómo cobrar los premios sorteados?
- Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
- • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
- • Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.
- Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.
10:05
- Consulta los resultados de La Kábala del martes, que tiene un pozo acumulado de S/.2,002,958
- Revisa también las bolillas de Chau Chamba.
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