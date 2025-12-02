Redacción EC
Mira a continuación los resultados del sorteo de del sábado 2 de diciembre. También consulta la combinación de Chau Chamba.

Kábala: resultados del sorteo del martes 2 de diciembre

07:05

¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?

Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del martes 2 de diciembre.

07:04

¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?

Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del martes 2 de diciembre.

07:04

¿Qué días se realizan los sorteos?

Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.

07:04

¿Cómo cobrar los premios sorteados?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

• Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.

Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.

07:03

Consulta los resultados de La Kábala del martes, que tiene un pozo acumulado de S/.4,382,773

Revisa también las bolillas de Chau Chamba.

