Mira a continuación los resultados del sorteo de Kábala del martes 24 de noviembre. También consulta la combinación de Chau Chamba.
Kábala: resultados del sorteo del martes 24 de noviembre
13:51
- ¿SE PUEDE GANAR CON MENOS DE SEIS ACIERTOS?
- Sí. La Kábala contempla premios para distintas categorías de aciertos, de acuerdo con las reglas vigentes. Incluso, acertar dos números puede otorgar una jugada gratuita, según las condiciones del juego.
13:51
- ¿QUÉ ES LA OPCIÓN CHAU CHAMBA?
- Chau Chamba es una modalidad adicional que permite participar en otro sorteo utilizando una combinación de seis números del 1 al 40. Para incluirla, se paga S/1 adicional por jugada, según la tarifa publicada.
13:51
- ¿SE PUEDEN ELEGIR LOS NÚMEROS AL AZAR?
- Sí. Quienes no quieran seleccionar sus propios números pueden utilizar la opción “Al Azar”, mediante la cual el sistema genera automáticamente una combinación. También es posible elegir los números de forma manual.
13:09
- ¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?
- Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del martes 24 de noviembre.
13:09
- ¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?
- Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del martes 24 de noviembre.
13:08
- ¿Qué días se realizan los sorteos?
- Las ediciones de esta lotería se realizan los días martes, jueves y sábado.
13:08
- ¿Cómo cobrar los premios sorteados?
- Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
- • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
- • Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.
- Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.
13:08
- Consulta los resultados de La Kábala del martes, que tiene un pozo acumulado de S/.2′157,232
- Revisa también las bolillas de Chau Chamba.
Seguir temas