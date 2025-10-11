Kábala: resultados del sorteo del sábado 11 de octubre
Mira a continuación los resultados del sorteo de Kábala del sábado 11 de octubre. También consulta la combinación de Chau Chamba.
¿Cuándo y dónde se juega?
Los sorteos se realizan tres veces por semana: martes, jueves y sábado. Puedes verlos en vivo por televisión o seguir los resultados en la web oficial de Intralot o en puntos de venta autorizados. La emoción crece esos días, cuando muchos cruzan los dedos esperando un golpe de suerte.
¿Cómo se juega?
Participar es fácil. Solo debes elegir 6 números del 1 al 40 por cada jugada. Si los seis números coinciden con los que salen en el sorteo, ¡ganas el pozo! También puedes llevarte premios menores si aciertas 4 o 5 números. Puedes hacer tu jugada de forma manual (eligiendo los números tú) o automática (el sistema los elige al azar).
¿Qué es La Kábala?
La Kábala es un juego de lotería muy popular en el Perú, operado por Intralot desde hace más de dos décadas. Su promesa es simple pero poderosa: por una pequeña apuesta, puedes ganar un pozo millonario. Este juego ha acompañado a miles de peruanos que sueñan con cambiar su suerte con solo seis números.
¿Cuándo podré ver los resultados del sorteo?
Podrás conocer los números ganadores desde las 22:00 horas del sábado 11 de octubre.
¿Hasta qué hora se puede jugar la lotería?
Puedes jugar este sorteo hasta las 20:50 de la noche del sábado 11 de octubre.
¿Qué días se realizan los sorteos?
¿Cómo cobrar los premios sorteados?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y ¡RaspaYá! se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: selecciona “Visa” o “Agora”, de acuerdo a tu preferencia.
Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta. Haz clic en “Solicitar Retiro” y espera la confirmación. Recuerda que el monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.
Consulta los resultados de La Kábala del sábado 11 de octubre, que tiene un pozo acumulado de S/.2′983,776. Revisa también las bolillas de Chau Chamba.
