La Tinka: resultado del domingo 30 de noviembre

Conoce aquí los resultados y números del sorteo de del domingo 30 de noviembre, que tiene un Pozo Millonario de S/11′504,926. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.

Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.

23:14

Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el miércoles 3 de diciembre del 2025, el ‘Pozo Millonario’ será de S/ 12'081,728.

23:13

LA TINKA | Resultados del domingo 30 de noviembre 

Los números ganadores son: 38 - 1 - 32 - 37 - 34 - 50

No hubo ganador del Pozo Millonario.

23:13

SÍ O SÍ

La bolilla ganadora fue: 10

Hubo 3 ganadores de S/50,000. 

23:13

BOLIYAPA

La boliyapa fue: 25

Con 6 aciertos no hubo ganador y con 5 aciertos hubo 2 ganadores.

22:50

Inició el sorteo.

22:49

En breve iniciará el sorteo.

22:42

Premios de La Tinka con Boliyapa para jugada simple

  • 5 aciertos + Boliyapa: S/.50,000 soles por ganador.
  • 4 aciertos + Boliyapa: S/.500 soles por ganador.
  • 3 aciertos + Boliyapa: S/.50 soles por ganador.
  • 2 aciertos + Boliyapa: S/.5 soles por ganador.
22:41

¿Qué pasa si tengo 4 aciertos en La Tinka?

El premio ofrecido a los cuatro (4) aciertos en el sorteo de TINKA será un monto fijo de S/100.00 (Cien y 00/100 Soles) para cada ganador. El premio ofrecido a los tres (3) aciertos en el sorteo de TINKA será un monto fijo de S/10.00 (Diez y 00/100 Soles) para cada ganador.

21:13

¿Qué ganó con 5 aciertos en La Tinka?

El premio ofrecido a los cinco (5) aciertos en el sorteo de TINKA será un monto fijo de S/5,000.00 (Cinco mil Soles) para cada ganador.

20:45

¿A qué hora juega La Tinka hoy?

El sorteo de la Tinka en vivo es a las 10:50 pm todos los miércoles y domingos.

20:26

¿Dónde ver resultados de La Tinka premios?

Los resultados de La Tinka se publican al instante en la transmisión en vivo por TV, sitio web de La Tinka y redes sociales.

20:12

¿Cuán es el pozo millonario de La Tinka?

Es el mayor de los premios de La Tinka. Como mínimo puede ser de un millón de soles y puede llegar a superar los 20 millones de soles.

20:09

¿Cómo se cobran los premios de La Tinka?

Puedes cobrar tus premios en efectivo en los Puntos de la Suerte y mediante el aplicativo Tinkanet. Consulta los términos y condiciones.

20:08

¿Hasta que hora se puede jugar La Tinka?

Participa del sorteo de La Tinka antes de la hora cierre, todos los miércoles y domingos hasta las 9:50 pm.

17:00

13:26

¿Dónde se compran los tickets?

Puedes jugar en miles de puntos de venta autorizados a nivel nacional, como quioscos, supermercados y agencias Tinka. También podés jugar desde la comodidad de tu casa a través de su página web oficial o su app móvil.

13:25

12:14

¿Cuándo y dónde se realiza el sorteo?

Los sorteos de La Tinka se realizan dos veces por semana: miércoles y domingos a las 10:50 p.m. y se transmiten por América Televisión. Además, los resultados están disponibles online casi al instante, en la web de Intralot y en sus redes sociales. 

12:14

¿Cómo se juega?

Es muy simple: eliges 6 números entre el 1 y el 45. Si aciertas los seis, ¡te llevas el pozo millonario! Pero no te preocupes si no los pegas todos: también hay premios por acertar 5, 4, 3 y hasta 2 números. Además, puedes activar la opción “Boliyapa” para ganar premios extra si aciertas una bolilla adicional.

10:25

¿Cuánto cuesta participar?

Una jugada básica cuesta S/ 5.00, y puedes agregar la Boliyapa por S/ 1.00 más. También existen jugadas múltiples si querés jugar más combinaciones y aumentar tus chances. 

10:25

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es el juego de lotería más popular del Perú, y desde hace años, reparte millones de soles entre sus jugadores. Es famosa por sus premios acumulativos y por darle a más de un afortunado la oportunidad de empezar de cero con una cuenta bancaria llena. 

22:12

Puedes retar a tu suerte con los combos de jugadas compradas.

Puedes retar a tu suerte con los combos de jugadas compradas.
22:12

¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?

• Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka.

• Luego debes recargar saldo.

• En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.

• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.

• Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.

• También puedes elegir la opción "Al Azar".

• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".

22:11

¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?

• Para jugar La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.

• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.

• Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.

• Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.

22:11

¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE?

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.

22:10

PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:

• 6 aciertos: Pozo millonario

• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador

• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador

• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador

• 4 aciertos: S/100 para cada ganador

• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador

• 3 aciertos: S/5 para cada ganador

• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador

• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado

22:10

¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?

El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/11′504,926.

22:10

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

22:09

¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?

Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del domingo 30 de noviembre.

22:09

¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

22:09

Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

22:08

Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

22:07

En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/11′504,926. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

La Tinka: resultados del miércoles 26 de noviembre

