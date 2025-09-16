Redacción EC
Redacción EC

Conoce aquí los resultados y números del sorteo de del miércoles 17 de setiembre, que tiene un Pozo Millonario de S/45076,006. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.

Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.

Resultados de La Tinka del miércoles 17 de setiembre

15:56

En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/43′059,331. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

La Tinka: resultados del domingo 14 de setiembre

La Kábala: resultados del martes 16 de setiembre

TAGS